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CINEMA Wagner Moura perde o prêmio de Melhor Ator para Michael B. Jordan O ator baiano foi o primeiro brasileiro indicado na categoria em 98 edições do prêmio

A estatueta de Melhor Ator do Oscar 2026 não foi para Wagner Moura neste domingo (15). Em uma disputa acirrada, quem conquistou o prêmio foi Michael B. Jordan, por sua atuação em “Pecadores”, filme recordista de indicações.



A competição pelo prêmio de atuação masculina foi uma das mais intensas desta edição do Oscar. Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), que vinha sendo apontado como possível ganhador, acabou perdendo favoritismo após declarações polêmicas.

Na reta final da campanha, Michael B. Jordan assumiu a dianteira na corrida pela estatueta, impulsionado pela vitória no SAG Awards, prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood. Wagner Moura, por sua vez, tinha a seu favor o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.

Mesmo sem vitória no Oscar, Wagner Moura fez história em sua passagem pela maior premiação do cinema mundial. O protagonista de “O Agente Secreto” foi o primeiro brasileiro indicado na categoria em 98 edições da premiação. Além da indicação, o ator baiano anunciou a categoria de Melhor Direção de Elenco.



Filmado no Recife, "O Agente Secreto" foi indicado em outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. Outro brasileiro na disputa foi Adolpho Veloso, que concorreu à estatueta de Melhor Direção de Fotografia por "Sonhos de Trem".

O vencedor

Protagonizado por Michael B. Jordan, “Pecadores” bateu o recorde de nomeações do Oscar, sendo indicado em 16 categorias. Dirigido por Ryan Coogler (“Pantera Negra”, “Creed”), o longa mistura terror e ação em uma narrativa repleta de referências históricas.

Michael interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Satake. Em 1932, eles retornam à sua cidade natal, no Mississipi, com a ideia de fundar um bar de blues e recomeçar suas vidas. Na inauguração, eles são surpreendidos por um grupo de vampiros dispostos a espalhar o caos.

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