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CELEBRAÇÃO Oscar 2026: gafes, manifestações políticas e empate marcaram a maior premiação do cinema mundial Vencedores de 24 categorias foram anunciados neste domingo (15), em Los Angeles

Todas as atenções do cinema mundial estiveram voltadas para o Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (15). De lá, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os vencedores da 98ª edição do Oscar, em uma noite marcada por vitórias históricas, gafes e empate inusitado.

Pelo segundo ano consecutivo, a festa foi comandada pelo humorista Conan O'Brien. Como de costume, o apresentador fez diversas piadas relacionadas aos artistas presentes e ao noticiário mundial.

Logo no início do evento, O’Brien brincou ao dizer que o local da cerimônia estava seguro de ataques de grupos de balé e ópera, em referência às falas polêmicas de Timothée Chalamet. “Ele esqueceu de falar sobre o jazz”, alfinetou o apresentador.

Atrizes vencedoras

Zoë Saldaña, que venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, anunciou a vencedora deste ano na categoria. Quem levou a melhor foi Amy Madigan, a Tia Gladys do filme de terror “A Hora do Mal”.



A última indicação da atriz ao Oscar ocorreu há 40 anos, quando ela foi nomeada por “Duas Vezes na Vida”, de 1985. Gargalhando, ela subiu ao palco para receber a estatueta e agradecer.

“Isso é maravilhoso. Todo mundo está me perguntando: ‘Puxa, faz 40 anos. O que é diferente agora? Essa é a diferença aqui na minha mão”, disse a artista, apontando para o prêmio.

Mais tarde, quando a premiação se aproximava do final, foi entregue a estatueta de Melhor Atriz para Jessie Buckley, que estrelou o drama britânico "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", da diretora Chloé Zhao.

Durante seu discurso, Jessie lembrou de sua filha de oito meses. “Ela não faz ideia do que está acontecendo. Deve estar sonhando com leite”, disse a atriz, destacando que o Dia das Mães é celebrado no Reino Unidos neste domingo (15).

“Entender o amor de uma mãe é o maior empreendimento da minha vida. Dedico esse prêmio ao lindo caos no coração de uma mulher. Viemos de uma linhagem de mulheres que continuam apesar dos pesares”, afirmou.

Ausência

Sean Penn conquistou a categoria de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2026, confirmando seu favoritismo. No entanto, o ator de “Uma Batalha Após a Outra” não recebeu a estatueta, já que não estava presente na cerimônia.

“Sean Penn não pôde estar aqui esta noite ou não quis. Então, aceitarei este prêmio em seu nome”, brincou Kieran Culkin, que anunciou a premiação.

Empate e gafes

A categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action trouxe um empate entre "Os Cantores" e "Two People Exchanging Saliva", causando surpresa. Em quase 100 anos de Oscar, essa é apenas a sétima vez que dois vencedores dividem o prêmio.

“É um empate real. Fiquem calmos. Vou chamar um de cada vez”, disse o ator Kumail Nanjiani, que anunciou o empate. “Irônico que o Oscar de curta-metragem é o que vai levar o dobro do tempo”, complementou, após abrir o envelope.

O microfone foi afastado abruptamente, enquanto um dos representantes da equipe de "Two People Exchanging Saliva" discursava sobre a vitória. A gafe causou espanto na plateia e até mesmo no apresentador da festa.

Algo semelhante ocorreu após o anúncio da vitória de “Golden”, música da trilha de “Guerreiras do K-Pop”, como Melhor Canção Original. Antes que um dos produtores da faixa começasse a falar, o áudio foi cortado.

Falas políticas

Algumas manifestações políticas também ocorreram ao longo da cerimônia. No palco para anunciar o prêmio de Melhor Filme Internacional, Javier Bardem declarou publicamente: “Não para a guerra e Palestina livre”.

Outra fala sobre os conflitos mundiais veio do russo Pavel Talankin, professor e um dos diretores de “Um Zé Ninguém Contra Putin”. Vencedor na categoria de Melhor Documentário, o filme mostra como Talakin gravou clandestinamente sua escola rural se converter em um centro de recrutamento militar durante o conflito na Ucrânia

"Há países que, em vez de estrelas cadentes, têm bombas e drones assassinos. Em nome do nosso futuro e de nossas crianças, parem com todas as guerras agora”, pediu Pavel Talankin.



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