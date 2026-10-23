A- A+

CINEMA Oscar 2027 pode ter disputa inédita entre mãe e filha na mesma categoria Samantha Morton e Esmé Creed-M estão cotadas à categoria de melhor atriz coadjuvante por trabalhos em "A Odisseia" e "Razão e Sensibilidade"

A disputa pelo Oscar de 2027 pode reunir, pela primeira vez na mesma categoria de atuação, mãe e filha. Samantha Morton, de 49 anos, e Esmé Creed-Miles, de 26, aparecem entre as cotadas à indicação de melhor atriz coadjuvante.

Morton integra o elenco de “A Odisseia”, de Christopher Nolan, enquanto Creed-Miles protagoniza a nova adaptação de “Razão e Sensibilidade”, romance de Jane Austen.

De acordo com as projeções do Gold Derby, site especializado em previsões de premiações, Morton ocupa uma posição de destaque na corrida, enquanto Esmé aparece mais distante entre as possíveis indicadas.

As estimativas, porém, não representam escolhas oficiais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela votação.

Em “A Odisseia”, Morton interpreta Circe, deusa e feiticeira que faz parte da jornada de Odisseu, personagem vivido por Matt Damon.

O longa chegou aos cinemas em julho deste ano e também conta com Anne Hathaway, que aparece entre as favoritas à indicação na categoria, além da espanhola Penélope Cruz.

Já Esmé dá vida a Marianne Dashwood em “Razão e Sensibilidade”, dirigido por Georgia Oakley. Na trama, ela e a irmã, Elinor, interpretada por Daisy Edgar-Jones, enfrentam dificuldades financeiras e questões amorosas após a morte do pai. No Brasil, o filme tem estreia prevista para 29 de outubro.

Morton busca terceira indicação

A possível presença de Samantha Morton na disputa representaria uma nova oportunidade de reconhecimento para uma atriz que já concorreu duas vezes ao Oscar.

Ela foi indicada por “Poucas e Boas”, em 2000, na categoria de melhor atriz coadjuvante, e por “Terra de Sonhos”, em 2004, como melhor atriz.

Apesar da repercussão de seu trabalho em “A Odisseia”, a artista relatou dificuldades para conseguir novos papéis.

Em entrevista ao podcast “Happy Sad Confused”, afirmou que estava havia um ano sem trabalhar desde sua participação no filme de Nolan.

“Embora tenha agentes muito bons e um representante, no fim das contas tenho 49 anos. Acho que sou uma boa atriz, mas há outras boas atrizes por aí. A dinâmica da indústria mudou muito”, disse.

Mãe e filha já foram indicadas na mesma edição

Filha de Morton com o ator Charlie Creed-Miles, Esmé estreou no cinema ainda criança, em “Mister Lonely” (2007).

O precedente mais próximo de uma possível disputa entre as duas ocorreu em 1992, quando Laura Dern e sua mãe, Diane Ladd, concorreram ao Oscar por “O Preço da Ambição”, em categorias diferentes: melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, respectivamente.

As indicações oficiais ao Oscar 2027 serão anunciadas em 21 de janeiro. A cerimônia está marcada para 14 de março, em Los Angeles.

Veja também