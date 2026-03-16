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OSCAR 2026 98ª edição do Oscar: veja cinco momentos importantes da cerimônia Noite teve piadas, discursos em lágrimas e alta-costura no tapete vermelho

A edição de 2026 do Oscar foi marcada pela vitória de "Uma Batalha Após a Outra" em seis categorias, incluindo melhor filme, enquanto "Pecadores" levou quatro estatuetas.

A noite teve grandes apresentações, piadas espirituosas, alta-costura no tapete vermelho e discursos de agradecimento repletos de lágrimas.

Confira um resumo dos momentos mais marcantes da noite:

1 - Número musicais... e um empate incomum

O primeiro número musical da noite recriou uma cena extraordinária do filme "Pecadores", uma montagem que percorre a história da música negra desde a África até o Delta Blues e o hip-hop.

O ator Miles Caton liderou outros colegas de elenco na interpretação de "I Lied to You", acompanhado por artistas de grande destaque como a bailarina Misty Copeland, que se apresentou apesar de ter passado recentemente por uma cirurgia de substituição de quadril.

Mais tarde, as três cantoras do grupo feminino fictício HUNTR/X, de "Guerreiras do K-Pop", cantaram "Golden".





O filme, o maior sucesso da história da Netflix, venceu os prêmios de melhor longa-metragem de animação e canção original, a primeira música de k-pop a vencer na categoria.

A plateia do Oscar também foi testemunha de um raro empate: dois filmes ganharam o prêmio de melhor curta-metragem, "Two People Exchanging Saliva" e "Os Cantores".

"Vocês acabaram de arruinar 22 milhões de bolões do Oscar", brincou o comediante e apresentador da noite, Conan O'Brien, após os discursos de agradecimento.



2 - Política sobe ao palco

Ao apresentar o prêmio de melhor filme internacional, o ator espanhol Javier Bardem fez uma declaração em seu idioma: "Não à guerra e Palestina livre".

O filme norueguês "Valor Sentimental", do norueguês Joachim Trier, venceu o prêmio. Em seu discurso, o cineasta parafraseou o famoso autor afro-americano James Baldwin, ao afirmar "que todos os adultos são responsáveis por todas as crianças".

"Não votemos em políticos que não levam isso a sério", disse.

O grande vencedor da noite, Paul Thomas Anderson, afirmou que fez o filme mais premiado da cerimônia, "Uma Batalha Após a Outra", para seus filhos, como um pedido de desculpas. "Escrevi este filme para pedir desculpas aos meus filhos pela bagunça que deixamos neste mundo que estamos entregando a eles", disse.

Pavel Talankin, codiretor e protagonista do vencedor de melhor documentário, "Mr. Nobody Against Putin", pediu: "Parem todas essas guerras agora mesmo".



3 - Adeus aos grandes

Um grande momento "In Memoriam" marcou a cerimônia após um ano que levou diversas lendas do cinema.

O veterano ator e comediante Billy Crystal prestou uma homenagem emocionante a seu falecido amigo e colaborador Rob Reiner, assassinado ao lado da esposa em sua casa em Los Angeles no fim do ano passado.

Também foram lembradas algumas figuras marcantes de Hollywood que morreram no ano passado, como Diane Keaton, Catherine O'Hara e Robert Redford.

A lendária Barbra Streisand, de 83 anos, cantou para seu amigo e coprotagonista Redford alguns trechos de "The Way We Were".

"Bob tinha uma verdadeira força, tanto dentro quanto fora da tela", disse Streisand. "Eu o chamava de um caubói intelectual que abriu seu próprio caminho (...). Sinto mais falta dele agora do que nunca".



4 - Oportunidade de promoção

O Oscar foi transmitido pela rede ABC, propriedade da Disney, que aproveitou a oportunidade para divulgar os próximos filmes do estúdio.

Enquanto apresentavam duas categorias, Sigourney Weaver e Pedro Pascal, protagonistas do filme da saga Star Wars "The Mandalorian and Grogu", interagiram com o personagem Baby Yoda, que estava no meio da plateia.

A decana da revista Vogue, Anna Wintour, apareceu ao lado da vencedora do Oscar Anne Hathaway. As duas apresentaram uma rotina cômica que também serviu como publicidade para "O Diabo Veste Prada 2".

As estrelas de "Os Vingadores" da Marvel, Chris Evans e Robert Downey Jr., também se reuniram no palco antes da estreia de "Vingadores: Doutor Destino", programada para dezembro.



5 - As piadas de Conan

O apresentador Conan O'Brien fez referência à política e lançou farpas, algumas com repercussão global e outras direcionadas aos convidados.

"É ótimo voltar a apresentar o Oscar. No ano passado, quando eu apresentei, Los Angeles estava em chamas. Mas este ano, está tudo maravilhoso", brincou.

O'Brien também fez um comentário mordaz sobre a indústria, voltado para o diretor executivo da Netflix, Ted Sarandos: "É a primeira vez dele em um teatro", disparou o comediante.

Ele chegou a mencionar o escândalo do falecido agressor sexual Jeffrey Epstein: "É a primeira vez desde 2012 que não há atores britânicos indicados a melhor ator ou melhor atriz", disse O'Brien. "Um porta-voz britânico afirmou: 'Sim, pelo menos nós prendemos os nossos pedófilos'".

Timothée Chalamet, protagonista de "Marty Supreme" e que saiu da cerimônia sem a estatueta, foi outro alvo. O'Brien zombou do ator por seus comentários recentes em que menosprezou o balé e a ópera.

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