Oscar de "Flow" é exposto em museu na Letônia e gera filas de fãs

A- A+

Flow, que levou o Oscar de Melhor Animação na premiação deste ano, causou o mesmo tipo de furor na Letônia que o longa Ainda Estou Aqui causou no Brasil. Se por aqui Fernanda Torres virou fantasia de Carnaval, no pequeno país europeu a estatueta ganhou status de obra rara no Museu Nacional de Arte da Letônia, com longas filas de fãs para conferir de perto o primeiro Oscar da história da Letônia.



O anúncio de que a estatueta estaria exposta no museu foi feito nas redes sociais do cineasta Gints Zilbalodis - criador da comovente aventura de um grupo de animais formado por um gatinho, uma capivara, um pássaro, um lêmure e um labrador em um cenário pós apocalíptico. Ele ainda mostrou o Oscar exposto e a longa fila de fãs que foram vê-lo. Confira abaixo:



Flow foi o primeiro longa a ganhar um Oscar na história da Letônia. O gato protagonista da trama foi inspirado na gatinha da infância do diretor, Josefine. O filme, sem diálogos, foi elaborado a partir de um programa de edição gratuito, o Blender, no pequeno apartamento de Zilbalodis, e venceu superproduções como Divertida Mente 2, da Disney, e Robô Selvagem, da DreamWorks.

Veja também