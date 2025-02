A- A+

premiação "Oscar" do cinema francês, prêmio César acontece nesta sexta; veja indicados Os longas "O Conde de Monte Cristo" e "L'Amour ouf" estão na disputa pelo prêmio principal, junto com o musical "Emilia Pérez"

O cinema francês se prepara para entregar, nesta sexta-feira à noite, seus prêmios César, sua maior honraria, que este ano celebra sua 50ª edição com uma cerimônia presidida pela célebre atriz Catherine Deneuve.



Dois grandes sucessos populares, "O Conde de Monte Cristo" e "L'Amour ouf", estão na disputa, junto com o musical "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, para suceder a "Anatomia de uma Queda", grande vencedora do ano passado.

Em comemoração ao 50º aniversário da premiação, Catherine Deneuve, que nos últimos anos havia recusado comparecer, aceitou presidir a cerimônia, que será apresentada pelo ator Jean-Pascal Zadi ("Simplemente Negro").



A gala prestará homenagem a dois grandes nomes do cinema: Julia Roberts e Costa-Gavras, que receberão um César honorário.



Entre os filmes favoritos estão "O Conde de Monte Cristo" e "L'Amour ouf", que juntos venderam mais de 14 milhões de ingressos na França, além da comédia "En Fanfare", estrelada por Benjamin Lavernhe e Pierre Lottin.



No entanto, o maior sucesso de bilheteria do ano, "Un p'tit truc en plus" (10,8 milhões de ingressos), foi indicado apenas na categoria de melhor filme de estreia. Seu diretor, o humorista Artus, está em turnê e não comparecerá à cerimônia.



Mas a grande incógnita é a posição que "Emilia Pérez" alcançará. O musical em espanhol sobre a transição de gênero de um narcotraficante mexicano era considerado favorito nas últimas semanas, até que diversas polêmicas prejudicaram sua imagem.



Além da controvérsia no México sobre a forma como o filme representa a violência ligada ao narcotráfico, vieram à tona antigos tweets da atriz protagonista, Karla Sofía Gascón, com críticas aos muçulmanos e afro-americanos nos Estados Unidos.



Desde então, a campanha de "Emilia Pérez" para o Oscar nos EUA desmoronou, e resta saber qual impacto isso terá nos 4.951 votantes do César, cujo voto é secreto. Karla Sofía Gascón parece fora do páreo, mas talvez a coprotagonista do filme, Zoe Saldaña, consiga levar o prêmio de melhor atriz.

