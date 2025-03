Oscar é acusado de bloquear post sobre Mikey Madison para brasileiros por medo de reação

A- A+

Os brasileiros que visitaram a página do Oscar no Instagram na manhã desta segunda-feira (3) não encontraram uma postagem sobre a vitória de Mikey Madison, ganhadora do prêmio de melhor atriz — ao qual a brasileira Fernanda Torres também concorria.

Segundo apurou o g1, há ao menos cinco posts sobre vencedores do Oscar que estavam visíveis somente nos Estados Unidos, inclusive o dedicado à conquista de Madison.

Na manhã desta segunda, os brasileiros viam a seguinte sequência de postagens no Instagram da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood: o cartaz de “ Anora”, vencedor de melhor filme; a foto de Adrien Brody, ganhador do troféu de melhor ator; e Paul Tazewell e Bowen Yang, premiados por melhor figurino.

Já os usuários dos EUA podiam ver três posts entre a foto de Brody e a dos figurinistas, como o vídeo da vitória de Madison. O g1 entrou em contato com pessoas que têm conta no Instagram e vivem na Europa e na Oceania, os quais relataram que também não estavam vendo as postagens indisponíveis no Brasil.

Internautas brasileiros questionaram o suposto bloqueio e especularam se o ocultamento dos posts foi motivado por medo da reação dos brasileiros à derrota de Fernanda Torres. A Academia ainda não comentou o caso. Procurada pelo g1, a Meta, responsável pelo Instagram, também não respondeu se é possível restringir o alcance de posts para determinados países.

Apesar do bloqueio, já há comentários de brasileiros no post sobre a vitória da estrela de “Anora”. “Tão pensando que a gente não sabe usar VPN??”, questionou um internauta. “Não adianta bloquear o acesso pq a gente sempre vai dar jeito”, disse outro, que completou: “Até parece que não conhecem o nosso famoso jeitinho brasileiro”.

Apesar da derrota de Fernanda Torres, o Brasil fez história do Oscar ao conquistar o troféu de melhor filme internacional para “ Ainda estou aqui”.

