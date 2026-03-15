Oscar anuncia empate na categoria de curta live-action e premia dois filmes

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A categoria Melhor Curta-Metragem em Live Action premiou dois filmes: “Os Cantores” e “Two People Exchanging Saliva”, surpreendendo quem acompanhava a 98ª premiação do Oscar 2026. Este é o sétimo empate na história da premiação.

O apresentador da categoria, Kumail Nanjiani, revelou um empate ao abrir o envelope da categoria. Ele explicou que anunciaria o primeiro vencedor “Os Cantores”, permitiria que a equipe realizasse seu discurso de agradecimento e, em seguida, chamaria a equipe do segundo premiado, “Two People Exchanging Saliva”.



“É um empate real. Fiquem calmos. Vou chamar um de cada vez”, disse Kumail Nanjiani. “Irônico que o Oscar de curta-metragem é o que vai levar o dobro do tempo”, complementou.





A última vez que o Oscar havia registrado um empate foi em 2013. Na época, "007: Skyfall" e "A Hora Mais Escura" dividiram o prêmio de Melhor Edição de Som.



O anúncio dos vencedores surpreendeu também por uma gafe da produção do evento. O microfone foi afastado abruptamente, enquanto um dos representantes da equipe de "Two People Exchanging Saliva" ainda discursava sobre a vitória, causando espanto na plateia e até mesmo no apresentador Conan O'Brien.

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