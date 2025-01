Oscar, Globo de Ouro e mais: Saiba as datas das principais premiações de 2025

O ano começou e foi dada a largada para o início das principais premiações do cinema. A expectativa para 2025 é grande, já que Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, e Fernanda Torres devem estar presentes em boa parte dos maiores eventos da sétima arte.



O Globo de Ouro ocorre já no próximo domingo, 5, e reconhece os principais destaques do cinema e da televisão. Ainda Estou Aqui disputa o prêmio de melhor filme estrangeiro e Fernanda, que interpretou Eunice Paiva na produção, concorre à categoria de melhor atriz de filme dramático. Na última terça, 1º, a Variety atualizou as previsões dos vencedores e apostou na vitória da atriz.

Leia também

• Perspectivas para o cinema brasileiro em 2025: Oscar e cota de tela em destaque

• "Se não vier, a vida continua", diz Walter Salles sobre chances de Oscar para "Ainda estou aqui"

• Oscar ainda sonha com seleção e se vê atuando por pelo menos quatro anos

O anúncio dos indicados ao Oscar ocorre no próximo dia 17. Ainda Estou Aqui é um dos pré-indicados ao prêmio de melhor filme internacional na cerimônia que ocorre em março. O filme brasileiro também foi lembrado no Critics Choice Awards e no Satellite Awards.Para quem gosta de música, também há a cerimônia do Grammy muito em breve. A premiação ocorre no dia 2 de fevereiro e tem Anitta e Milton Nascimento entre os indicados.Veja as datas das principais premiações de 2025Janeiro5: Globo de Ouro;8: Anúncio dos indicados ao DGA Awards (Prêmio do Sindicato dos Diretores) e ao SAG Awards (Prêmio do Sindicato dos Atores);9: Anúncio dos indicados ao WGA Awards (Prêmio do Sindicato dos Roteiristas);10: Anúncio dos indicados ao PGA Awards (Prêmio do Sindicato de Produtores);12: Critics Choice Awards. Veja os indicados aqui;15: Anúncio dos indicados ao BAFTA (Prêmio da Academia Britânica de Cinema e Televisão);17: Anúncio dos indicados ao Oscar;26: Satellite Awards.Fevereiro2: Grammy. Veja os indicados aqui;8: DGA Awards e PGA Awards;13 a 23: Festival Internacional de Cinema de Berlim;15: WGA Awards;16: BAFTA;23: SAG Awards.Março2: OscarMaio13 a 24: Festival de CannesNovembro25: Emmy