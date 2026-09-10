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TEATRO Com Oscar Magrini, Fábio Villa Verde e elenco, "Troca ou Não Troca" terá duas sessões no RioMar Montagem será apresentada no Teatro RioMar nos próximos dias 19 e 20 de setembro; ingressos à venda

Confissões sobre amor, desejo e segredos do tipo que não se conta em voz alta. É este o mote da comédia "Troca ou Não Troca", com os atores Oscar Magrini, Fábio Villa Verde e Paula Zaneti.



A montagem será apresentada em duas sessões no Recife, nos próximos dias 19 e 20 de setembro no Teatro RioMar, com ingressos à venda a partir de R$ 50 - no site do teatro e na bilheteria do espaçao (Piso L4 do mall).



Na peça, dirigida por Rogério Fabiano, será contada a história de Débora e Bruno, juntos há dez anos e presos a um enlace que levou o desejo à rotina.









Para tentar salvar a relação, o casal se aproxima de Ana, uma taróloga sedutora que se junta a Renatão, seu ex-marido. A partir de então, traições que se cruzam, mentiras mal contadas e situações tomadas por humor culminam na conclusão de que não existe uma solução fácil para problemas amorosos, financeiros e na vida de uma forma geral.

SERVIÇO

"Troca ou Não Troca", com Oscar Magrini, Fábio Villa Verde e Paula Zaneti

Quando: Sábado (19), às 20h e Domingo (20), às 19h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

A partir de R$ 50 no site do Teatro e na bilheteria

Informações: @riomar_recife

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