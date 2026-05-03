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oscar 2027 Oscar muda regras, para a edição de 2027, de Melhor Filme Internacional e uso de IA Categoria internacional será mais "aberta" e autoria humana será exigida

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Na última sexta-feira (1º), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, realizadora do Oscar, divulgou a alteração de regras para a seleção da sua próxima edição.

A principal modificação se refere à categoria Melhor Filme Internacional que, segundo a Academia, ficará mais democrática.

A revisão da categoria seria uma forma de minimizar a dependência de exclusividade. Ou seja: os filmes poderão ser indicados não somente para representar determinado país - a partir da próxima edição, serão elegíveis filmes que vencerem prêmios de maior relevância anteriores à seleção do Oscar, em festivais internacionais, a exemplo dos festivais de Berlim, Busan, Cannes, Sundance e Veneza. Os filmes podem ser elegíveis não somente por indicação de seu país de origem.

A estatueta será entregue ao diretor do filme e na placa da estatueta constará o nome do filme, diretor e país.

Países ainda podem enviar um filme por ano, com prazo até 30 de setembro de 2026 para a edição 2027.

Regras para IA

A principal mudança nas regras relativa à Inteligência Artificial foram direcionadas à autenticidade: atores gerados por IA ou performances alteradas digitalmente não serão elegíveis para indicações de atuação; roteiros devem ser escritos por seres humanos para serem considerados elegíveis; a Academia pode solicitar informações adicionais para verificar se o uso de ferramentas de IA respeita as novas diretrizes de autoria.



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