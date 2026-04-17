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BBB 26 "Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje", afirma Tadeu Schmidt Apresentador do BBB 26 gravou um vídeo explicando deicisão de continuar no programa mesmo após morte de Oscar Schmidt

Tadeu Schmidt falou nas redes sociais sobre o irmão, Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17). Em vídeo, ele explicou sua decisão de apresentar o BBB 26 nesta noite.

“Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje”, comentou o apresentador. “Parece que eu estou ouvindo ele falando aqui assim: ‘Não se atreva a não trabalhar hoje’”, complementou.

Segundo Tadeu, o irmão mais velho era seu maior ídolo. “Tudo o que fiz na vida eu pensei: ‘Como é que o Oscar encararia isso?’. Ele é a maior referência, especialmente no que diz respeito ao amor à profissão”, disse.



O apresentador citou um “jeito Schmidt de encarar as coisas”, algo que o irmão sempre mencionava. “Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele. Oscar não foi ao meu casamento porque tinha um jogo. Oscar disputou uma partida com a mão quebrada, fratura mesmo”, exemplificou.

“Então, gente, a possibilidade de eu não apresentar o BBB hoje é zero. É claro que eu vou estar lá”, concluiu Tadeu, acrescentando que o dia de hoje será difícil. “Mas vai dar tudo certo”, afirmou.



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