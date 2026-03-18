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OSCAR Oscar: Sean Penn recebe estatueta simbólica na Ucrânia após ausência na cerimônia O prêmio alternativo chamado de "IronOscar" é o terceiro Oscar da carreira do ator

Sean Penn venceu a categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme Uma Batalha Após a Outra, mas não compareceu ao Oscar 2026. Em vez de participar da cerimônia realizada no Dolby Theatre, o ator estava na Ucrânia, onde acabou recebendo uma estatueta simbólica criada especialmente para ele.

O prêmio alternativo, chamado de "IronOscar", foi entregue ao ator pelo diretor da Ukrainian Railways, Oleksandr Pertsovskyi. O objeto foi produzido com metal retirado de um vagão de trem danificado por um ataque com míssil durante a guerra.

"Foi isso que a sua presença aqui significou. Você está perdendo o Oscar, então fizemos este para você. Isso veio de um vagão de trem que foi danificado pelos russos. O metal sobreviveu, então é muito especial para nós. Não é dourado, mas é muito real e vem do fundo do coração", afirma Pertsovskyi. "Todos são tesouros, obrigado", responde Penn.

A estatueta traz uma inscrição que menciona o uso original do aço, que transportava civis durante o conflito, e destaca a escolha de transformá-lo em símbolo de gratidão: "Este aço já transportou milhões de pessoas para longe da guerra. Depois, um míssil russo atingiu o trem. Não transformamos isso em arma. Transformamos em gratidão - por você, pelo seu talento e pela sua coragem de estar ao lado da Ucrânia".

Premiação e ausência

A vitória de Sean Penn marcou seu terceiro Oscar, após conquistas anteriores por Sobre Meninos e Lobos e Milk: A Voz da Igualdade.

Durante a cerimônia, o prêmio foi anunciado por Kieran Culkin, vencedor da categoria no ano anterior por A Verdadeira Dor. Além do Oscar, o ator também foi reconhecido por sua atuação no filme em outras premiações, como o Bafta, onde também não esteve presente.

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