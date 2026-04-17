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BBB 26

Mesmo após morte de Oscar, Tadeu Schmidt vai apresentar o BBB 26 hoje e fará homenagem ao irmão

Ídolo do basquetebol brasileiro, o ex-atleta morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos

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Tadeu Schmidt era irmão de Oscar, ídolo do basquete brasileiroTadeu Schmidt era irmão de Oscar, ídolo do basquete brasileiro - Foto: Reprodução/Instagram

A TV Globo confirmou que Tadeu Schmidt apresentará o BBB 26 nesta sexta-feira (17). O apresentador perdeu o irmão, Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos.

Com o anúncio da morte do ex-atleta, surgiram especulações sobre um possível afastamento temporário de Tadeu do programa. No entanto, em nota enviada à Folha de Pernambuco, a emissora garantiu a permanência dele.
 

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“Tadeu Schmidt apresenta o programa desta sexta-feira (17). O apresentador abre o programa de hoje com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt”, informou a assessoria de imprensa da Globo.

Como será o BBB hoje?
Na edição desta sexta-feira, será formado o último Paredão do ano. Ana Paula Renault já está emparedada. Milena, Juliano Floss e Leandro Boneco disputarão uma vaga na final. Os outros dois vão para a berlinda com a jornalista.

Já na sua reta final, o BBB 26 terá ainda uma eliminação no domingo (19). A grande final está prevista para a próxima terça-feira (22).
 

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