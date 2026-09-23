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TEATRO Osicran Teatro faz últimas apresentações de comédia gratuita sobre bastidores da criação teatral "O mal eu não desejo, mas o fim eu hei de ver" estará em cartaz no Teatro Arraial Ariano Suassuna nesta sexta (25) e sábado (26)

A comédia metalinguística "O Mal Eu Não Desejo, Mas o Fim Eu Hei de Ver", do coletivo Osicran Teatro, terá mais duas apresentações no Teatro Arraial Ariano Suassuna, no centro do Recife, nesta sexta-feira (25) e sábado (26).



O espetáculo teve sua estreia no dia 11 de setembro e segue em temporada até este sábado (26) com sessões abertas ao público, sempre às 19h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 16 anos.

Com texto assinado por Gildon Oliveira e direção de Eduardo Machado, a montagem mistura melodrama e humor para satirizar o cotidiano e as disputas de ego do fazer cênico.



A trama acompanha o processo de ensaio de um grupo de atores que tenta montar uma radionovela, mas acaba misturando os dramas da ficção com as neuroses, vaidades, dilemas da própria vida real e impasses diante da necessidade de reinventar a própria criação.



O elenco conta com Débora Dayane, Wílita Dias, Anderson Freitas, Erivaldo Leal e Júnior Pernambuco.

Osicran Teatro faz últimas apresentações de comédia gratuita sobre bastidores da criação teatral. Foto: Ezequiel Santana / Osicran Teatro



Sobre o grupo

Com mais de duas décadas de fundação em Igarassu, o Grupo Osicran de Teatro consolida a nova produção por meio do incentivo do Prêmio de Ocupação de Pautas do Teatro Arraial, promovido pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) para a categoria de espetáculos inéditos.



O nome Osicran deriva de “Narciso” escrito ao contrário e presta homenagem ao Mestre Narciso Félix de Araújo, importante artista igarassuense. A escolha também estabelece uma relação com a imagem do espelho, entendida pelo grupo como símbolo da capacidade do teatro de refletir a sociedade e provocar novas formas de olhar para o mundo.

Serviço

Espetáculo: O Mal Eu Não Desejo, Mas o Fim Eu Hei de Ver

Temporada: 11 a 26 de setembro

Horário: 19h, às sextas e sábados

Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna

Endereço: Rua da Aurora, 457, Boa Vista – Recife/PE

Entrada: Gratuita (retirada de ingressos no local)

Classificação indicativa: 16 anos

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