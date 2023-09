A- A+

Cultura Oswaldo Montenegro confirma seu novo show com orquestra, no Teatro Guararapes No repertório, o artista trará releituras de clássicos consagrados e muita interação com o público

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro já tem data marcada para retornar aos palcos pernambucanos. Será no dia 10 de novembro, em apresentação única, no Teatro Guararapes. O artista traz seu novo show, onde será acompanhado por uma orquestra formada por músicos da terra e regida pelo Maestro Kidbone. Durante a apresentação, a voz potente e o violão sofisticado do cantor ganham roupagem de cordas, madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e melodias de suas canções.



Com arranjos para orquestra criados por Dudu Trentin, Gabriel Novais, Sérgio Chiavazzoli e Oswaldo Montenegro, o espetáculo conta com canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras, além da participação da flautista Madalena Salles, e do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei, com quem, antes de se juntar à orquestra, Oswaldo executará algumas canções em clima intimista. Ainda na primeira parte do show, ele bate papo com a plateia e recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, transformando o encontro com a plateia num momento único e afetivo.

Iniciada em fevereiro deste ano, no Teatro Ulysses Guimarães, em Brasília, a turnê "Oswaldo Montenegro & Orquestra" já lotou teatros de várias partes do país e se transformou no show preferido do artista que se mantém ativo há mais de quatro décadas. "Se eu tivesse que escolher meu show preferido, seria esse com a orquestra. Ele casou com o espírito das canções. A costura desses sons suaves do oboé e das cordas, com a viola do Meu Rei e a flauta da Madá criam uma ambiência que parece que é o retrato da minha alma. É o show que eu mais gosto de fazer", ressaltou Oswaldo Montenegro.

Ingressos – Faltando dois meses para a apresentação, os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla e nas bilheterias do teatro. Os bilhetes custam entre R$ 75,00 e R$ 210,00.

Serviço:

Oswaldo Montenegro & Orquestra

Data: 10/11/2023

Hora: 21h30

Local: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda – PE)

Ingressos: R$ 75,00 e R$ 210,00.

