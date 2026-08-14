A- A+

FAMOSOS Otaviano Costa é o terceiro artista confirmado na "Dança dos Famosos" Nova edição do quadro estreia neste domingo, 16, no programa Domingão com Huck, transmitido pela TV Globo

A "Dança dos Famosos 2026" ganha mais um nome confirmado em seu elenco: Otaviano Costa. Com anúncio realizado nas redes sociais nesta sexta-feira, 14, o apresentador e ator estará ao lado de Ticiane Pinheiro e Breno Ferreira.

Na última quinta-feira, 13, Ticiane enviou um vídeo ao Mais Você, no qual falava sobre esse novo desafio em sua carreira. Além de declarar o seu amor pela dança, a apresentadora considerou a experiência como fora da zona de conforto e disse estar entrando nessa "assim, com a cara e com a coragem".

No mesmo dia, Breno Ferreira também foi confirmado na "Dança dos Famosos". Ator, ele viveu Geraldo na série Jogada de Risco, e interpreta o Clebinho de 'Quem Ama Cuida'.

A nova edição do programa estreia neste domingo, 16.

Veja também