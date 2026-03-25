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TEATRO Aos 92 anos, Othon Bastos volta ao Recife com peça e fala sobre vitalidade: "O importante é viver" Ator apresenta o espetáculo "Não Me Entrego, Não!" na Caixa Cultural, em oito sessões

Othon Bastos é sinônimo de disposição em cena. Aos 92 anos, o ator que já deu vida a tantos personagens nas telas e nos palcos segue em atividade com o premiado monólogo “Não Me Entrego, Não!”, que retorna ao Recife para uma temporada de oito apresentações, desta quarta-feira (25) até 4 de abril.

Antes de viajar para Pernambuco, o monólogo cumpriu temporada de mais de três meses no Rio de Janeiro. Ao longo de 2026, a produção ainda deve circular por outras praças. Em entrevista à Folha de Pernambuco, Othon afirma que o segredo de sua vitalidade tem a ver não só com a arte, mas também com a forma como ele encara a vida.

“O teatro é muito importante na minha vida, e ajuda, claro, mas a coisa mais importante é você viver. Ter coragem de viver, ter vontade de viver, ter o prazer de viver. Não pense na posteridade, o importante é viver. É isso que eu faço. Eu procuro acreditar na vida. Quando ela pega na minha mão e me leva, eu vou com ela, porque eu sei que ela não vai me levar para um lugar ruim”, diz.



Com texto e direção de Flávio Marinho, a montagem é inspirada na própria biografia do ator, passeando por sua trajetória pessoal e profissional. Othon estrelou trabalhos marcantes, como o icônico filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964). Esse e outros títulos são citados no texto, que propõe uma reflexão sobre cada fase da carreira do artista.

“Quando o Flávio aceitou escrever, eu entreguei a ele 600 páginas de anotações, incluindo frases e citações, e disse que queria alegria. Não queria tratar das ‘amargas’, não falo de coisas tristes, falo só da alegria de viver”, conta.

Em mais de 70 anos de palco, esse é o primeiro monólogo de Othon Bastos. “Nunca tinha tido vontade de fazer antes, porque acho que teatro é feito em grupo, é uma união”, explicou. Ele se abriu para o formato após ver Luciana Braga em “Judy Garland - O Fim do Arco-Íris”, peça também escrita por Flávio Marinho. “Me deu vontade de contar histórias da minha trajetória”, confessa o ator, que conta com o suporte da atriz Marta Paret, uma espécie de “ponto” em cena, classificada pelo artista como sua “memória”.

Desde que estreou, em junho de 2024, “Não Me Entrego, Não!” já foi visto por 90 mil espectadores. Para o ator, é emocionante acompanhar as reações do público ao final de cada apresentação.

“Uma vez, uma senhora virou para mim e disse: ‘Vocês têm por obrigação fazer essa peça, porque cada pessoa vai encontrar aquilo que ela acha que é o recado para ela’. Uma colega parou na minha frente após uma sessão, olhou no meu olho e falou: ‘Você sabe o que é que você está fazendo no palco?’. Outra disse uma coisa linda também: ‘É uma pena você não estar sentado na plateia para se ver’”, relembra.

O que Othon sabe é o sentimento que carrega ao contar sua própria história para o público. “Estou falando de mim, mas não com aquela pose de sabedor. Eu brinco comigo mesmo, debocho de mim. Há cenas que eu estou fazendo, me lembro do fato verdadeiro e começo a rir por mim. Essas coisas todas me alimentam”, aponta.

Serviço:

Espetáculo “Não me entrego, não!”, com Othon Bastos

Quando: desta quarta-feira (25) até 4 de abril; sempre de quarta-feira a sábado, às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no site da Caixa Cultural

Informações: @caixaculturalrecife (Instagram)

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