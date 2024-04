Otto, Àttooxxá e Raquel Reis agitam o Bailinho Tropical, no Clube Português

A- A+

Otto, Raquel Reis e o grupo Àttooxxá são os primeiros nomes confirmados da festa Bailinho Tropical, edição 2024. O evento acontece no próximo dia 13 de abril, a partir das 21h, no Clube Português do Recife, na capital pernambucana, com ingressos à venda.

Dos mesmos produtores do tradicional Bailinho Oktoberfest, a festa Bailinho Tropical tem inspiração na brasilidade, no clima e nas riquezas musicais. São duas áreas disponíveis no evento, a pista e o camarote, esse último, com open bar exclusivo de Cerveja, Gin, Vodka, Whisky, Água e Refrigerante.

Para esse show, Otto, cantor, percussionista e compositor, chega com sua forte musicalidade construída ao longo de quase três décadas de carreira. Artista consagrado, já experimentou diversos estilos do maracatu ao brega, passando por manguebeat, samba, rock, eletrônica, o que lhe confere uma sonoridade notavelmente peculiar.

Já o grupo Àttooxxá, criado na Bahia, apresentará seu trabalho, que faz uma mistura do pagodão, ritmo urbano originado do samba, e sons periféricos de várias partes do Brasil e do mundo ao bass culture mundial contemporâneo, do soundsystem à música eletrônica, com o intuito de ressignificar a música popular baiana elevando-a ao status de música pop.

Presença frequente nos principais festivais do país, a cantora Rachel Reis traz para o Bailinho Tropical o brilho da voz, da caneta e do seu balanço. Entre os seus trabalhos de destaque está o primeiro EP, “Encosta”, com o hit, “Maresia”. A faixa - produzida por Cuper e Zamba e com participação de Fredinho O Louco - é uma das mais tocadas há dois verões seguidos na Bahia.

Maiores informações podem ser obtidas pelo instagram oficial @bailinhotropical. Vendas pelo site Brasil Ticket.

SERVIÇO:

Bailinho Tropical 2024

Quando:13 de abril - 21h

Onde: Clube Português do Recife

2º Lote até 05/04

Pista 75 (meia);

R$ 85 (inteira social)

Camarote open bar R$ 155 (meia)

R$ 175 (inteira social)

3º Lote até 08/04 - Pista 80 (meia); R$ 90 (inteira social) / Camarote open bar R$ 160 (meia) – R$ 180 (social)

Informações: @bailinhotropical

Ingressos

