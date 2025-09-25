Otto faz show nesta sexta (26), no Teatro do Parque, pelos 15 anos de álbum icônico

A- A+

Nesta sexta (26) às 20h, no Teatro do Parque, região central do Recife, o cantor, percussionista e compositor pernambucano Otto vai celebrar o álbum mais marcante de sua carreira, que já contabiliza 30 anos de estrada.



Otto vai reviver o catártico "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos", lançado há 15 anos, em um único show na capital pernambucana.



"Este show é a comemoração de uma obra que me acompanhou desde a juventude, uma ponte entre memórias e presente, onde cada música reveste o público com a mesma intensidade que me impulsiona a seguir criando", resume Otto.



Em outras palavras, pode-se afirmar que o álbum parece longe de envelhecer. Algumas de suas canções como "Crua", "Janaína", "6 Minutos", "Filha" e "Saudade" são entoadas com o mesmo entusiasmo pelas plateias dos diversos palcos onde Otto pisa em qualquer parte do país.



Repertório

Além de revisitar o álbum que nomeia a turnê que corre o Brasil, o artista natural de Belo Jardim, Agreste do estado, promete entregar os principais sucessos de sua discografia. Musicalmente, Otto passeia com naturalidade por diversos estilos, gêneros e movimentos, como manguebeat, samba, rock e eletrônico.



"Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos" é o quarto álbum produzido em estúdio de Otto que, de acordo com o próprio, foi inspirado em uma obra icônica do autor austríaco Franz Kafka - "A Metamorfose".



Com sua notável singularidade musical e lirismo urbano, Otto transformou a inspiração literária em poesia carregada de lamento e desabafos pessoais e intransferíveis, chegando em "Certa Manhã", cujas composições são, obviamente, carregadas de dramaticidade e teatralidade.

*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO

Show comemorativo de 15 anos do álbum "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos"

Quando: hoje, a partir das 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 100 no Sympla

