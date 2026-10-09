"Outra Mamãe", filme com Jessica Chastain, é considerado um dos piores da atriz, diz crítica
O longa-metragem de terror tem uma média de um susto a cada um minuto e 53 segundos, disse o diretor
Nesta semana, o terror "Outra Mamãe" estreou nos cinemas mundiais, estrelado por Jessica Chastain. A crítica especializada tem reagido de forma negativa ao longa-metragem, com baixa aprovação e críticas francas.
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No texto crítico compartilhado pelo Global Box Office, "Outra Mamãe" foi apontado como "um dos piores filmes de Jessica Chastain". Essa afirmação chama atenção porque a atriz segue sem emplacar um sucesso desde "Os Olhos de Tammy Faye" (2021) - que rendeu à protagonista o seu primeiro Oscar. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme abriu o índice de aprovação com 19%.
A trama do longa-metragem acompanha uma menina de 8 anos que começa a conviver com uma entidade sinistra a quem ela chama de "Outra Mãe". A obra é baseada no livro "Incidents Around the House" (2024), de Josh Malerman, autor de "Caixa de Pássaros" (2014). A premissa é interessante, mas o público já conhece esse enredo visto, por exemplo, em "Coraline e o Mundo Secreto".
Outro fator que pode atrapalhar a recepção da crítica e público é o excesso de surpresas desagradáveis no filme. O diretor Rob Savage revelou o número de sustos ao longo de seus 94 minutos, em entrevista à revista norte-americana Entertainment Weekly.
Com 50 sustos no total, a obra mantém uma média de um susto a cada um minuto e 53 segundos. Ritmo frenético ou previsibilidade? As primeiras reações ao longa sugerem uma resposta.