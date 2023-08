A- A+

cinema "Overman": Caco Ciocler encarna super-herói brasileiro em filme baseado na HQ de Laerte Longa-metragem dirigido por Tomás Portella iniciou as filmagens no Rio de Janeiro

Overman, personagem de HQ criado pela cartunista Laerte, vai virar um filme. O longa-metragem já começou a ser rodado no Rio de Janeiro e traz o ator Caco Ciocler no papel do super-herói brasileiro.

Na trama, Overman vive uma crise pessoal e financeira. Desempregado e sem propósito, ele aceita a proposta do Governador (Otávio Muller) para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, tendo a Mulher Cachorro (Karina Ramil) como parceira. A heroína acaba roubando a cena e ele passa a sentir a perda do protagonismo, tendo que enfrentar a sua masculinidade tóxica.

O longa tem direção de Tomás Portella (“Impuros”, “Lá Situación”), com produção de Iafa Britz e Carolina Castro, da Migdal Filmes. No elenco, também estão Victor Lamoglia, Raphael Logam, Maria Lucas, Marina Provenzzano, Caio Riscado, Isabele Riccart e Saulo Arcoverde.



Overman foi criado por Laerte em 1998, ficando popularmente conhecido pelas tirinhas publicadas no jornal Folha de São Paulo. “Temos um personagem dos anos 90 e precisamos atualizar o discurso e o humor para os tempos atuais”, aponta Tomás Portella.



Veja também

STREAMING Retirada de série dedicada a Atatürk do Disney+ gera indignação na Turquia