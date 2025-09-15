A- A+

STREAMING Owen Cooper, ator de apenas 15 anos, ganha Emmy por "Adolescência": "Não era nada há três anos" Britânico levou a estatueta de melhor ator coadjuvante pelo primeiro papel de sua carreira

Com apenas 15 anos, Owen Cooper, astro de "Adolescência", venceu neste domingo o prêmio de melhor ator coadjuvante, batendo pesos-pesado da indústria como Javier Bardem, Bill Camp, Rob Delaney, Peter Sarsgaard e seu colega de elenco Ashley Walter. A minissérie, hit da Netflix em 2025, foi o primeiro papel da vida do jovem.

"É surreal. Honestamente, quando comecei as aulas de teatro, alguns anos atrás, eu não esperava nem estar nos Estados Unidos", disse ele, no palco, depois de ser muito aplaudido. "Hoje é uma prova de que se você ouve, foca, sai da sua zona de conforto, você pode alcançar qualquer coisa na vida. Eu não era nada há três anos. E estou aqui agora."

Em "Adolescência", Owen interpreta Jamie Miller, um adolescente de 13 anos acusado de matar uma colega de escola a facadas. Os quatro episódios da minissérie são gravados em tomada única e bullying, violência, redes sociais e família são alguns dos temas debatidos ao longo da trama. O papel é o primeiro da carreira do menino, nascido na cidade inglesa de Warrington.





"Eu nunca quis realmente ser ator. Não estava no meu DNA", disse Cooper à revista iD.

Ao Globo, Stephen Graham, criador da série e intérprete de Eddie, pai de Jamie, disse:

— Owen fazia parte de um grupo de teatro adorável em Manchester, mas nunca tinha feito nada profissionalmente. Não tenho 100% de certeza, mas acho que o pessoal do teatro dele pode tê-lo indicado para os testes. Sendo totalmente honesto, acredito que Owen seja um daqueles fenômenos de uma geração. Levando em conta que essa foi sua primeira experiência, ele chegou no episódio três com as falas todas decoradas! E, quando terminávamos, especialmente depois do episódio um, era muito emocionante. Os atores mais velhos ficavam dizendo: “Nossa, essa foi difícil”, “uau”. E Owen corria para o andar de cima da casa para jogar bola com o tutor. Todo mundo perguntava: “Onde está o Owen?” E ele lá em cima, brincando.

Veja também