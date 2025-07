Ozempic, dieta e treinamento: Sacha Baron Cohen passa por transformação física para viver supervilão

A- A+

Após participação surpresa no final da primeira temporada de "Coração de Ferro", Mephisto foi confirmado por Kevin Feige como o próximo grande vilão do universo cinematográfico da Marvel. Vivido por Sacha Baron Cohen, o personagem deve aparecer em inúmeros projetos do estúdio daqui pra frente.

Conhecido pelo trabalho na comédia "Borat: O segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América", o ator passou por verdadeira transformação física para dar vida ao supervilão. E ele falou um pouco sobre o processo em entrevista à revista Men's Fitness UK.

"Estou lançando com força minha crise de meia-idade. Algumas celebridades usam o Ozempic, outras usam chefs particulares e outras ainda usam personal trainers. Eu usei os três", brincou o ator, que afirmou: "Isso não é IA."

Para chegar ao resultado, o ator contratou Alfonso Moretti, personal recomendado por Matthew McConaughey. À publicação, Sacha falou sobre a importância de manter uma rotina de exercícios: "Eu, agora, acredito que de 20 a 30 minutos de movimento por dia pode fazer a real diferença — e é algo que todo mundo pode encaixar em sua rotina."

