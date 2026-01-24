A- A+

SAÚDE Ozonioterapia: entenda o tratamento de Zé Felipe Terapia foi autorizada por lei e pelo CFM para alguns tipos de tratamento, mas autoridades de saúde questionam a falta de evidências

O cantor Zé Felipe, 27, contou na sexta-feira (23), é adepto da ozonioterapia. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que está acostumado a receber a terapia na veia, mas que dessa vez, o médico sugeriu fazer via retal. Então, ele disse que iria ao banheiro e simplesmente "fugiu".

A ozonioterapia é uma prática antiga que envolve o uso terapêutico do gás ozônio, que tem um potencial oxidante e bactericida. Na técnica, ocorre uma mistura do gás com o oxigênio, que juntos são aplicados de diversas maneiras no paciente.

Em tese, essa aplicação melhoraria a oxigenação dos tecidos onde é feita e levaria a um fortalecimento do sistema imunológico. De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde – BVS MS, a aplicação da ozonioterapia é variada e depende do objetivo terapêutico. Entre as possíveis vias estão aplicação cutânea (na pele), aplicação bucal, aplicação retal, injeção subcutânea e auto-hemoterapia, ou seja, o sangue é retirado do organismo, misturado ao ozônio e depois aplicado novamente no indivíduo.

No entanto, entidades médicas como a Associação Médica Brasileira (AMB), a Academia Nacional de Medicina (ANM) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), afirmam que as alegações de benefícios não foram comprovadas de forma sólida.





Mesmo assim, uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023 liberou todos os profissionais de saúde a praticarem a ozonioterapia como tratamento complementar. Em 2025, o Conselho Federal de Medicina (CFM) também liberou a prática da ozonioterapia para diversos tratamentos no Brasil.

Segundo a resolução 2.445/2025, a técnica passa a ser permitida de forma tópica para feridas infecciosas agudas e úlceras venosas crônicas, arteriais isquêmicas e decorrentes do pé diabético. Além disso, pode ser realizada de forma injetável, como terapia adjuvante, para osteoartrite de joelho e dor lombar por hérnia de disco. Além disso, a Anvisa permite a regularização de equipamentos de ozonioterapia somente para a área odontológica e estética, considerando que não há evidências para outros usos, e que eles podem configurar infração sanitária.

Nas redes sociais e clínicas privadas, a ozonioterapia é anunciada com promessas que vão desde o tratamento de câncer até de problemas de reprodução, dores crônicas, infecção pelo HIV, diabetes, entre uma série de outras doenças.

