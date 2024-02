Ozzy Osborne ataca Kanye West por uso sem autorização de música e acusa o rapper de antissemitismo

O roqueiro Ozzy Osbourne atacou o Kanye West nas redes sociais nesta sexta-feira (9). O vocalista do Black Sabbath acusou o rapper de ter usado um trecho de sua música sem autorização. Para completar, ainda o acusou de antissemitismo.

"Kanye West pediu permissão para samplear uma seção de uma performance ao vivo de 1983 de 'War Pig' do US Festival sem vocais e teve permissão negada porque ele é um antissemita e causou incontáveis dores a muitos. Mesmo assim, ele prosseguiu e usou o sample em sua festa de audição de álbum ontem à noite. Eu não quero nenhuma associação com esse homem!", escreveu Ozzy no X, antigo Twitter.