Ozzy Osbourne: Atestado confirma causa da morte de lenda do rock; entenda

A causa oficial da morte de Ozzy Osbourne foi revelada quase duas semanas após o falecimento do astro do rock, ocorrido no dia 22 de julho, aos 76 anos. De acordo com o atestado de óbito, a lenda do Black Sabbath morreu em decorrência de um “infarto agudo do miocárdio” e de uma “parada cardíaca fora do hospital”.

O documento, segundo o jornal inglês The Sun, também aponta como “causas conjuntas” a presença de doença arterial coronariana e de Parkinson com disfunção autonômica — quadro que já havia sido diagnosticado publicamente pelo músico nos últimos anos.

Pioneiro do heavy metal e conhecido pelos fãs como "príncipe das trevas", Ozzy morreu há duas semanas. O roqueiro, que sofria de doença de Parkinson, fez o show de despedida de sua carreira em 5 de julho, com o grupo Black Sabbath, para um estádio lotado em sua cidade natal e outros milhares de espectadores que acompanharam o evento pela internet. Ele tinha 76 anos.

"Morreu cercado de amor", disse um comunicado de sua família nea ocasião. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", diz a nota.

John Michael Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, em 1948. Ainda na infância, recebeu o apelido de Ozzy (variação de Osbourne) que o acompanharia ao longo da vida. Antes de iniciar sua carreira como cantor, passou por empregos curiosos, como afinador de buzinas de carros, além de trabalhar num necrotério e num abatedouro. Chegou a cometer pequenos furtos, que o levaram a prisão.

Aos 20 anos, Ozzy formou sua primeira banda. Inicialmente batizada de The Polka Tulk Blues Band, ela mudou de nome para Polka Tulk e depois para Earth. Como já havia outra com o mesmo nome, em 1969 eles a rebatizaram para Black Sabbath, a partir do título de um filme de terror — percebiam já ali o apelo do medo e da ambiência e temática assustadora sobre a plateia.

