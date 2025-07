Ozzy Osbourne: cantor enfrentava problemas de saúde nos últimos anos, veja o histórico

A- A+

O cantor Ozzy Osbourne, um dos pioneiros do heavy metal, morreu aos 76 anos. O falecimento foi divulgado pela família por meio de um comunicado.

"É com uma tristeza que palavras não conseguem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família, cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento".

Conhecido como "Príncipe das Trevas", John Michael "Ozzy" Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, e se destacou como o icônico vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath.

Nos últimos anos, o músico enfrentava sérios problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com Parkinson em 2019, passou por diversas cirurgias e chegou a declarar que não conseguia mais andar. Ele ainda se envolveu em um acidente doméstico n meio da madrugada após "cair de cara no chão" do banheiro, segundo um relato dele ao jornal The Guardian.

"Fui ao banheiro à noite e não acendi a luz. Achei que sabia onde ficava a cama. Fui estúpido, mergulhei e não havia cama lá. Caí de cara no chão. Senti meu pescoço estalar. Achei que ficaria paralisado", revelou.

Ozzy foi levado à UTI e precisou operar, caso contrário corria o risco de ficar paraplégico. O tombo agravou também outras lesões que ele teve, como o de um acidente de quadriciclo em 2003 — ele, na época, também passou por cirurgia e colocou hastes de aço na coluna.

Houve ainda outras intercorrências, como pneumonia, infecção no dedo, coágulo de sangue nas pernas e o diagnóstico de Parkinson, divulgado em 2020, que em fevereiro, fez o cantor revelar que quase não conseguia andar. Em vida, Osbourne também admitiu ter vivido décadas de abuso de álcool e de drogas, tendo inclusive passado períodos em clínicas de reabilitação.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Parkinson é "uma doença degenerativa, progressiva e crônica" que resulta da deterioração de certos neurônios cerebrais. Esse dano impede a produção de dopamina, uma substância envolvida no controle do movimento. Como resultado, os indivíduos afetados têm dificuldade para realizar tarefas físicas comuns, o que pode piorar com o tempo.

Esse distúrbio afeta principalmente o controle muscular e pode reduzir progressivamente a autonomia de uma pessoa. Entre as complicações mais comuns estão rigidez, perda de coordenação motora e problemas de mobilidade.

Veja também