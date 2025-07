Ozzy Osbourne comeu morcego no palco e queria protegê-los em sua mansão; relembre

A- A+

Ozzy Osbourne e morcegos tem uma longa relação. Há mais de 40 anos, o vocalista do Black Sabbath arrancou a cabeça de um jogado para ele no palco durante um show em Des Moines, Iowa. Em 2022, segundo o portal Mirror, o cantor se esforçou para proteger as criaturas instalando caixas de morcegos em sua mansão no Reino Unido.

Na ocasião da mordida, ele pensou que o morcego levado ao show por umas crianças era feito de borracha. Ozzy disse: “Peguei, coloquei na boca, mastiguei, mordi, sendo o palhaço que sou”.

À época, ele prometeu aos chefes de planejamento que adotaria medidas de proteção aos animais para ajudar na conservação de sua casa de vários milhões de libras, a Grade II, já que estava se preparando para voltar aos Estados Unidos.

Pioneiro do heavy metal e conhecido pelos fãs como "príncipe das trevas", Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira. O roqueiro, que sofria do mal de parkinson, fez o show de despedida de sua carreira em 5 de julho para um estádio lotado em sua cidade natal e outros milhares de espectadores que acompanharam o evento pela internet.

"Morreu cercado de amor", disse um comunicado de sua família nesta terça-feira. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.

Veja também