LUTO Ozzy Osbourne disse ter abandonado droga após conversar com cavalo por uma hora "Tomei 10 comprimidos de ácido, depois fui passear no campo", lembrou o cantor em livro

Dono de um currículo repleto de excentricidades, o metaleiro Ozzy Osbourne, morto na terça-feira, aos 76 anos, disse que parou de usar ácido depois de conversar com um cavalo por uma hora sob o efeito da droga. A história foi contada na biografia de 2015 do Black Sabbath, "Symptom of the Universe de Mick Wall".

“Eu costumava engolir punhados de comprimidos de cada vez. O fim veio quando voltamos para a Inglaterra. Tomei 10 comprimidos de ácido, depois fui passear em um campo. Acabei ficando lá conversando com esse cavalo por cerca de uma hora. No final, o cavalo se virou e disse para eu me fod*r. Para mim, chega".

Essa não foi única passagem do pioneiro do heavy metal com entorpecentes que consta na publicação. No mesmo capítulo, o colega de banda no Sabbath, Geezer Butler, lembrou episódio entre Ozzy e um tipo de ácido.

"Chegamos à Califórnia e estávamos em uma enorme casa de praia de uma garota. E ela nos dá psilocibina. Eu nunca tinha ouvido falar disso, não sabia que era outro nome para ácido, e simplesmente aceitamos. Ozzy então foi nadar no oceano – pelo menos foi o que ele pensou, porque ainda estava na praia, se debatendo na areia", contou Butler.

Pioneiro do heavy metal, o músico Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira. O roqueiro, que sofria de doença de Parkinson, fez o show de despedida de sua carreira em 5 de julho, com o grupo Black Sabbath, para um estádio lotado em sua cidade natal e outros milhares de espectadores que acompanharam o evento pela internet.

"Morreu cercado de amor", disse um comunicado de sua família nesta terça-feira. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", diz a nota.

Autoproclamado "Príncipe das Trevas", Ozzy Osbourne ficou marcado no imaginário popular como um artista "satânico". Ele já comeu morcego no palco e foi acusado de colocar mensagens subliminares em suas letras. Mas o cantor britânico tinha mesmo pacto com o diabo?

Embora Ozzy e sua banda, Black Sabbath, tenham feito diversas músicas sobre o assunto, eles sempre negaram envolvimento com satanismo. Ele já disse que muitas de suas canções sobre ocultismo e magia negra eram apenas inspiradas por filmes de terror.

O artista inclusive se definiu como cristão em uma entrevista do The Guardian em 1986, embora afirmasse também que não se interessava em frequentar a igreja. "Minha ideia de paraíso é me sentir bem", disse.

