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FAMOSOS Ozzy Osbourne é homenageado em nome de neta Ozzy Osbourne morreu em julho do ano passado, aos 76 anos

Jack Osbourne, filho de Ozzy Osbourne, e a esposa, Aree Gearhart, anunciaram o nascimento da nova filha, que chegou ao mundo no último dia 5 de março e recebeu o nome em homenagem ao avô: a pequena se chama Ozzy Matilda Osbourne.

"Apresentando Ozzy Matilda Osbourne", escreveu o filho do roqueiro lendário em publicação no Instagram, uma foto que mostra partes do rosto da menina. A criança é a quinta filha de Jack, e a segunda do casamento com Aree.

Recentemente, Jack relembrou, em entrevista ao podcast Hate to Break it to Ya, uma conversa que teve com o pai semanas antes de sua morte, ocorrida em julho do ano passado. Ele disse acreditar que o astro estava em paz com sua trajetória e a eventual despedida.

No momento da conversa, Jack ajudava o pai a se preparar para dormir quando o cantor comentou, ao olhar o próprio reflexo no espelho, que pensava em cortar o cabelo. Quando o filho perguntou o motivo, o músico respondeu: "Eu me aposentei. Não sou mais um astro do rock".

Analisando o episódio depois da morte do pai, Jack afirmou que passou a entender a frase de outra forma. Para ele, o cantor parecia em paz com a própria trajetória. Ele também disse acreditar que, em alguns casos, pessoas com problemas de saúde podem sentir que chegou o momento de seguir em frente.

Ozzy Osbourne morreu em julho do ano passado, aos 76 anos. O ‘Príncipe das Trevas’ enfrentava problemas de saúde como a doença de Parkinson. Em 2020, ele também revelou que tinha enfisema, uma doença pulmonar causada pelo tabagismo.

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