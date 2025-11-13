A- A+

PRÍNCIPE DAS TREVAS Ozzy Osbourne foi internado duas semanas antes de último show, revela família

Três meses após a morte de Ozzy Osbourne, a família do Príncipe das Trevas se reuniu no Osbourne Podcast, nessa quarta-feira (12). Eles revelaram que o cantor passou por uma internação duas semanas antes de seu último show, que ocorreu em 5 de julho, em Birmingham, Inglaterra.

Durante a conversa, eles relataram como foram os últimos meses de Ozzy, que morreu em 22 de julho deste ano. "Ninguém sabe disso: duas semanas antes do show, ele foi internado", começou Jack.

"Estávamos apavorados que as pessoas iam descobrir [sobre a internação]. Os funcionários do hospital disseram que se alguém perguntasse por Ozzy, eles diriam que ele não estava lá", disse Sharon.

No ano anterior à sua morte, em 2024, Sharon relembrou que Ozzy sofreu uma queda perto do Natal. "Ele era teimoso, não contou para ninguém que tinha caído e, no fim das contas, ele tinha uma fratura nas costas, em uma das vértebras", disse Jack.

O filho do cantor explicou que a queda ocasionou diversas idas ao hospital: "[Depois do acidente], começou um 'efeito dominó'. Ele pegou pneumonia no hospital." Por causa do acidente, Ozzy teve que realizar uma cirurgia na coluna que causou outra infecção bacteriana. A infecção evoluiu para uma sepse, infecção generalizada que pode ser fatal.

"Foi perto do show, ele ia cancelar. Mas ele disse: 'Tenho que fazer isso' [...] E foi o melhor remédio para ele", relembrou Jack. "Ele queria dizer 'obrigado'. Isso significava muito para ele", completou Kelly.

Em outra parte do podcast, Sharon, Jack e Kelly agradeceram pelas mensagens de carinho de celebridades e fãs. Entre elas, mostraram o áudio que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump enviou para a esposa de Ozzy após a morte do vocalista.

"É o Donald Trump. Só queria desejar o melhor para você e sua família. Ele era um cara incrível, único e talentoso. Se cuide e dê um alô para a família", disse o político. "Ame-o ou odeie-o, ele não precisava ligar e mandar uma mensagem", disse Jack, sobre a mensagem.

"Ele é um ótimo cara para conversar e sempre me tratou com respeito. Eu não sou americana, eu não voto, eu não quero votar. Mas o que sei é que ele me tratou com respeito, tratou seu pai com respeito. Ele tirou seu tempo [para mandar a mensagem]", complementou Sharon, agradecendo ao presidente e sua esposa, Melania Trump.

A família também contou sobre a carta que receberam de Charles III, rei da Inglaterra: "Se ele mandou a carta para nós, ele também enviou para muitas outras pessoas. Ele tem um bom coração Nós o respeitamos, respeitamos sua família. Ele tirou tempo do seu dia para se conectar conosco." "Muitas pessoas que eu nunca esperei entrarem em contato [sobre a morte de Ozzy] nos enviaram mensagens", finalizou Kelly.

