Ozzy Osbourne, o 'Príncipe das Trevas', tinha mesmo pacto com o demônio?

Autoproclamado "Príncipe das Trevas", Ozzy Osbourne ficou marcado no imaginário popular como um artista "satânico". Ele já comeu morcego no palco e foi acusado de colocar mensagens subliminares em suas letras. Mas o cantor britânico, que morreu nesta terça-feira (22), tinha mesmo pacto com o diabo?

Embora Ozzy e sua banda, Black Sabbath, tenham feito diversas músicas sobre o assunto, eles sempre negaram envolvimento com satanismo. Ozzy já disse que muitas de suas canções sobre ocultismo e magia negra eram apenas inspiradas por filmes de terror.

Ele inclusive se definiu como cristão em uma entrevista do The Guardian em 1986, embora afirmasse também que não se interessava em frequentar a igreja. "Minha ideia de paraíso é me sentir bem", disse.

Nessa mesma entrevista, ele brincou com a lenda urbana de que as letras do Black Sabbath tinham significados ocultos.

“Se eu fosse colocar uma mensagem para ser tocada ao contrário em um álbum, eu colocaria algo tipo: ‘Aqui é o Diabo! Compre mais seis cópias deste disco'”, ironizou.

Os supostos significados ocultos nas letras da banda viraram assunto em 1984, quando o adolescente americano John McCollum se suicidou com um tiro na cabeça depois de ouvir a canção “Suicide Solution”, do álbum "Blizzard of Ozz", do Black Sabbath. Os pais de John processaram Ozzy e a gravadora, alegando que a música incitava o suicídio através de mensagens subliminares. Ozzy Osbourne e seu letrista Bob Daisley responderam que, na verdade, a música era uma crítica ao alcoolismo.

O Black Sabbath também ficou conhecida por usar pingentes em formato de cruz no pescoço. Segundo o baixista Geezer Butler, a banda adotou o visual para fugir de uma maldição lançada por um grupo ocultista . “Existia uma organização de magia negra que queria que tocássemos em um círculo de pedras. Dissemos não, porque éramos contra Satã, e não o promovíamos de fato. Então lançaram uma maldição sobre nós”.

Ainda segundo Butler, um grupo de magia branca (que acredita em poderes sobrenaturais para fins benéficos e altruístas) avisou a banda sobre a maldição e recomendou o uso de crucifixos para combatê-la. A banda passou então a usar acessórios produzidos pelo pai de Ozzy, que trabalhou muito tempo em uma fábrica de metais.

Butler é outro que rechaçava a fama de satanista atrelada à banda. Segundo ele, isso acontecia porque outras bandas da época, como a Black Widow, promoviam Lúcifer. "Confundiam a gente com Black Widow, que faziam sacrifícios e esse tipo de merda. Não gostávamos disso, era bobo demais. Muita gente misturava a gente com eles e com magia negra, mas no fim eles só lançaram um disco e desapareceram”, disse Butler.

