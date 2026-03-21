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ESTRELA DO ROCK Ozzy Osbourne pensou em cortar o cabelo antes de morrer, diz filho: 'Não sou mais rockstar' Jack Osbourne revelou, durante entrevista em podcast, que seu pai queria mudar a imagem; declaração do cantor foi após último show de sua carreira

Detalhes das últimas semanas de vida de Ozzy Osbourne foram compartilhados por seu filho, Jack Osbourne, durante a participação em um podcast. O produtor de televisão falou sobre alguns momentos ao lado do pai, que morreu em julho do ano passado em sua mansão em Buckinghamshire, na Inglaterra. Um deles foi o que parecia marcar a despedida do rockstar.

Jack contou sobre a última apresentação de Ozzy Osbourne com o Black Sabbath, que encerraria sua carreira na música. O produtor, que mora com a família nos Estados Unidos, viajou até a Inglaterra para acompanhar o show, realizado em Birmingham, em 5 de julho de 2025.

Na noite anterior à viagem de volta, enquanto ajudava o pai a se preparar para dormir, ouviu Ozzy refletir sobre sua imagem ao se olhar no espelho e ver os longos cabelos, uma das marcas de seu estilo ao longo de mais de seis décadas de carreira.

“Acho que vou cortar o cabelo. Me aposentei. Não sou mais uma estrela do Rock”, contou Jack sobre o que seria a fala do pai.

A revelação de Jack sobre essa vontade de Ozzy foi compartilhada durante sua participação no podcast "Hate to Break it to Ya", apresentado por Jamie Kennedy.

Para ele, a frase de Ozzy marcava sua despedida, e não só dos palcos. “Ele tinha terminado. Estava satisfeito com sua trajetória", lembrou.

Ozzy morreu, aos 76 anos, em casa, de maneira repentina, ao sofrer um ataque cardíaco em 22 de julho de 2025:

“Foi uma surpresa, com certeza. Obviamente, todos sabiam que ele estava doente… mas não esperávamos que fosse tão rápido. Ele estava de pé, fazendo suas coisas, tomou café da manhã e foi isso”, disse Jack no podcast.

Pioneiro do heavy metal e conhecido pelos fãs como "príncipe das trevas", o roqueiro sofria de doença de Parkinson.

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