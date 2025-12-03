Ozzy Osbourne recebe homenagem da filha Kelly no dia em que faria 77 anos
O ex-vocalista do Black Sabbath faleceu em julho deste ano, em decorrência de complicações de saúde crônicas
Kelly Osbourne, 41 anos, filha do cantor Ozzy Osbourne, fez uma série de postagens em homenagem ao pai, que faria 77 anos nesta quarta (3). Ozzy faleceu em julho deste ano, devido a complicações de saúde crônicas.
São três publicações. Em uma delas, Kelly traz fotos do pai passeando pela Inglaterra, em cenário repleto de flores.
Leia também
• Ozzy Osbourne foi internado duas semanas antes de último show, revela família
• Documentário sobre últimos anos de Ozzy Osbourne é adiado de última hora após pedido da família
• Documentário com os anos finais de Ozzy Osbourne ganha data de estreia
"Feliz aniversário, pai, a maior certeza é que você não morreu um homem ordinário! A vida sem você é difícil, mas nenhum dia eu deixo de dedicar minha vida e meu amor ao seu legado."
No post seguinte, Kelly compartilha fotos do pai em aniversários, backstages e nos palcos.
A última publicação traz um vídeo em que fala do sorriso de Ozzy e Kelly escreve: "eu prometo que nunca vou parar de sorrir!"