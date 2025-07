Ozzy Osbourne viu filha ser pedida em casamento após show de despedida do Black Sabbath

A- A+

A atriz e cantora Kelly Osbourne, de 40 anos, foi pedida em casamento nos bastidores do último show da banda Black Sabbath. O cantor Ozzy Osbourne, 76 anos, pôde acompanhar o momento especial da filha.

Ao lado dos pais da artista, Sid Wilson, de 48 anos, o DJ da banda Slipknot, se ajoelhou e pediu a mão dela dizendo: "Kelly, você sabe que eu te amo mais do que tudo no mundo. Nada me faria mais feliz do que passar o resto da minha vida com você. Na frente da sua família e todos os nossos amigos, quer se casar comigo?"

Em tom de brincadeira, Ozzy comentou no momento dizendo "vai se f***r! , você não vai se casar com a minha filha", quando todos riram.

Kelly e Sid Wilson se conhecem há mais de 25 anos e têm um filho, Sidney, que nasceu em 2022, meses após o relacionamento se tornar público. De acordo com a revista People, eles são amigos desde a turnê que a banda Slipknot fez no festival Ozzfest, organizado pelos pais da artista, Ozzy e Sharon Osbourne.

A filha do célebre vocalista já foi noiva outras duas vezes: do modelo Luke Worrell, que pediu sua mão em 2009, mas o relacionamento terminou alguns meses depois; e do chef Matthew Mosshart, noivado que aconteceu em 2013 mas o rompimento também veio poucos tempo após o pedido.

Ozzy Osbourne, 76, fez sua última apresentação da carreira no início de julho ao lado de sua banda de heavy-metal, Black Sabbath, em Birmingham, na Inglaterra.

Mais de uma dúzia de grupos, incluindo Metallica, Slayer, Tool e Guns N' Roses, se apresentaram para um mar de fãs com camisetas pretas de bandas, com uma mistura de suas próprias músicas e interpretações de números do Black Sabbath.

O show único, cujos lucros foram destinados à caridade, foi anunciado como a última apresentação de Osbourne, cinco anos depois que o Príncipe das Trevas, de 76 anos, revelou que sofria do mal de Parkinson.

