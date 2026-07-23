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MÚSICA Pabllo Vittar anuncia seu sétimo álbum, "Lost in Lust", voltado ao mercado internacional Novo disco chega em 1º de outubro com base na música eletrônica, produção formada integralmente por profissionais LGBTQIAPN+ e participações de nomes do Brasil e do exterior

Pabllo Vittar confirmou para 1º de outubro o lançamento de “Lost in Lust”, seu sétimo álbum de estúdio.

O projeto marca uma nova etapa da carreira da artista, apostando em uma estética inspirada pela música eletrônica – com influências que passam pelo pop e pela dance music – sem abrir mão de referências brasileiras. O disco também contará com colaborações de artistas nacionais e internacionais.

Concebido com foco na expansão da carreira para o cenário global, o álbum teve participação direta de Pabllo em todas as fases de desenvolvimento.

Outro diferencial é a equipe criativa: tanto a produção quanto a composição foram realizadas exclusivamente por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+.

Segundo a cantora, o nome do trabalho sintetiza os temas explorados nas faixas.

“A luxúria é um mundo de pressões constantes em cima da gente e dos nossos corpos. Ela faz a gente se perder entre os nossos próprios sentimentos, na ansiedade, em promessas, em amores falsos e muitas vezes no próprio refúgio! O título do álbum traduz isso, perdida nesse encantamento que é a luxúria. E por isso a escolha da música eletrônica, acho que ela conta bem essa história”, afirma.

Responsável pela direção musical do projeto, Rodrigo Gorky destaca que a formação da equipe também reflete uma decisão artística e política.

Para o produtor, a iniciativa busca fortalecer profissionais da comunidade e representa uma renovação na trajetória construída ao lado de Pabllo ao longo da última década.

“Esse projeto foi muito bem pensado. Depois de muito tempo amadurecendo a ideia, percebemos que, após dez anos fazendo música juntos, era hora de dar um passo à frente. Conquistamos muita coisa ao longo dessa trajetória e acredito que é sempre importante buscar novos caminhos. Além disso, também queríamos abrir espaço e criar oportunidades para novas gerações. É um disco forte! É um álbum imponente e pra marcar presença”, ressalta Gorky.

A primeira amostra do novo repertório será “Rockstar”, escolhida para apresentar a identidade de “Lost in Lust”.

A faixa reúne Pabllo Vittar e a rapper porto-riquenha Villano Antillano e será disponibilizada nesta quarta-feira (23), às 21h, acompanhada de um lyric video.

A canção já havia sido antecipada ao público em apresentações da turnê internacional “Club Vittar”.

Sobre a escolha do single, a artista destaca a afinidade com a convidada e a combinação de ritmos presentes na música.

“Foi uma escolha conjunta, minha e da minha equipe. Mas eu amo muito a Villano e sou muito fã dela. Então isso teve um peso na escolha. Eu gosto muito de ROCKSTAR porque ela traz uma vibe meio funk com elementos super eletrônicos e bem diferenciados”, conclui Pabllo Vittar.



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