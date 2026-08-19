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LANÇAMENTO Pabllo Vittar apresenta "Rockstar" ao vivo e antecipa nova fase da carreira Performance foi gravada durante show no Festival Sensacional, em Belo Horizonte (MG); faixa, parceria com Villano Antillano, integra o álbum "Lost in Lust", previsto para outubro

Pabllo Vittar disponibilizou uma versão ao vivo de “Rockstar”, faixa que inaugura a fase de “Lost in Lust”, seu próximo álbum de estúdio.

O registro foi feito durante a apresentação da cantora no Festival Sensacional, em Belo Horizonte (MG), e já pode ser assistido em seu canal oficial no YouTube.

Apresentado originalmente no fim de julho, “Rockstar” traz a participação da porto-riquenha Villano Antillano e combina referências do funk com bases eletrônicas.

A música aborda desejo, sedução e a intensidade associada à noite, temas que atravessam o conceito do novo trabalho de Pabllo. Inglês e espanhol aparecem na faixa e também estarão presentes nas demais músicas do disco.

“Eu amo essa música! Ela traz uma vibe meio funk com elementos super eletrônicos e ao vivo ficou incrível! Ela é o lead single do meu novo álbum e a era 'Lost in Lust' está só começando. Estou preparando muitas surpresas e em breve tenho mais novidades para os meus fãs”, afirma a cantora.

A produção de “Rockstar” é assinada por S4tan, PZZS e Rodrigo Gorky, com participação de Pabllo também na composição e na produção. Para a artista, a faixa sintetiza a proposta sonora que será desenvolvida ao longo do álbum.

“'Rockstar' é um funk bem experimental! Nesse lugar mesmo, sabe? Experimentamos várias coisas novas e tem o flow da Villano que é incrível! Eu amo o flow dela, a voz dela e como as nossas vozes soam juntas! Participei da composição e produção de Rockstar. Sinto que ela é a música perfeita para apresentar esse novo álbum e que abre as portas para que as pessoas entendam o que vem por aí no restante do álbum!”, diz.

A colaboração também aproxima Pabllo de uma artista de projeção internacional. Villano Antillano ganhou destaque mundial após a parceria com Bizarrap em “Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51”, que alcançou posições de destaque nas paradas da Argentina e da Espanha. A rapper foi ainda a primeira artista transgênero e não binária a chegar ao Top 50 Global do Spotify.

Sobre a experiência de trabalhar com Pabllo, Villano destaca a sintonia construída durante a gravação.

“Foi muito divertido gravar essa faixa, uma colaboração entre Pabllo e Villana só poderia resultar em algo tão eletrizante e visceral. Acho que tudo fluiu naturalmente, e fico muito feliz por termos compartilhado o estúdio e visto uma à outra trabalhando. Estou muito feliz por ter conseguido passar esse tempo juntas, fazer músicas incríveis e dar tantas risadas, tudo isso ao mesmo tempo.”

Com lançamento programado para 1º de outubro, “Lost in Lust” será o sétimo álbum da trajetória de Pabllo Vittar.

O projeto reúne exclusivamente profissionais LGBTQIAPN+ nas áreas de composição e produção e aposta em uma combinação de pop, dance music e diferentes vertentes da música eletrônica, com repertório em inglês e espanhol.

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