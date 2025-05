A- A+

ARTISTA Pabllo Vittar é reconhecida como 'super estrela global' em premiação de animes no Japão Cantora marca primeira participação do Brasil na cerimônia que é considerada algo como o Oscar no país oriental; veja ranking

A realização do Crunchyroll Anime Awards 2025, tido como o Oscar dos animes no Japão, contou, pela primeira vez, com uma presença brasileira, na noite do último sábado (24). Na edição deste ano, a cerimônia realizada em Tóquio teve a participação da cantora Pabllo Bittar, que foi reconhecida, na ocasião, como uma "super estrela global" ("global superstar", em inglês). Ela entregou o prêmio de melhor música, para a série "Dandadan", vencedor pela canção "Otonoke", da banda Creepy Nuts.

"Olha, é um dos meus favoritos", festejou Pabllo, ao anunciar o nome vitorioso, fugindo do protocolo. A artista dragqueen é fã de animações japonesas desde a infância. Ela diz que o Top 5 de produções prediletas é composto pelo seguinte ranking:

"Jojo's bizarre adventure";

"Demon slayer: Kimetsu no Yaiba";

"Dragon Ball Z";

"Hunter x Hunter";

"Puella Magi Madoka Magica".

Realizado anualmente, desde 2017, pela plataforma Crunchyroll — dedicada exclusivamente a animações e narrativas japonesas —, o Anime Awards 2025 premiou as melhores produções do último ano. A seguir, confira a lista de vencedores:

Anime do Ano: "Solo Leveling";

Filme do Ano: "Look Back";

Prêmio de Impacto Global: "Attack on Titan";

Melhor Anime Original: "Ninja Kamui";

Melhor Continuação: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba To The Hashira Training";

Melhor Série Estreante: "Solo Leveling";

Melhor Abertura: "Otonoke" por Creepy Nuts de "Dan Da Dan";

Melhor Encerramento: "request" por krage de "Solo Leveling";

Melhor Anime de Ação: "Solo Leveling";

Melhor Anime de Comédia: "MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS - Arco do Exame de Seleção Visionária Divina";

Melhor Anime de Drama: "Frieren: e a Jornada para o Além";

Melhor Anime Isekai: "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" (Temporada 3);

Melhor Anime de Romance: "Blue Box";

Melhor Anime Slice of Life: "Makeine: Too Many Losing Heroines!";

Melhor Animação: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba To The Hashira Training";

Melhor Cenário Artístico: "Frieren: e a Jornada para o Além";

Melhor Design de Personagem: "Dandadan";

Melhor Direção: Keiichirô Saitô de "Frieren: e a Jornada para o Além";

Melhor Personagem Principal: Sung Jinwoo de "Solo Leveling";

Melhor Personagem Secundário: Fern de "Frieren: e a Jornada para o Além";

Personagem mais Precioso: Anya Forger de "SPY × FAMILY" (Temporada 2);

Melhor Música de Anime: "Otonoke" por Creepy Nuts "Dan Da Dan";

Melhor Trilha Sonora: Hiroyuki Sawano por "Solo Leveling";

Melhor Performance de Voz - Japonês: Aoi Yuki (Maomao), de "Diários de uma Apotecária";

Melhor Performance de Voz - Português do Brasil: Charles Emmanuel (Sung Jinwoo) de "Solo Leveling".

