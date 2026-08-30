A- A+

SINGLE Pabllo Vittar e Urias retomam parceria em "Body Type", novo single de "Lost in Lust" Faixa aposta em pop eletrônico, sensualidade e autoestima e chega acompanhada de dance video; sétimo álbum de Pabllo será lançado em outubro

A sintonia entre Pabllo Vittar e Urias ganha um novo capítulo com “Body Type”. Disponibilizada nas plataformas digitais, a faixa reúne novamente as duas artistas em uma produção marcada por batidas eletrônicas, atmosfera sensual e referências da música pop contemporânea.

O lançamento também vem acompanhado de um dance video filmado em São Paulo (SP).

A música integra “Lost in Lust”, sétimo álbum de estúdio de Pabllo Vittar, com lançamento marcado para 1º de outubro. No repertório, a cantora investe em uma sonoridade voltada ao pop e à música eletrônica, com faixas em inglês e espanhol.

O projeto foi desenvolvido integralmente por compositores e produtores LGBTQIAPN+, reforçando uma proposta artística construída a partir de diferentes linguagens da comunidade.

Em “Body Type”, o corpo aparece como território de afirmação, desejo e autonomia. Para Pabllo, a escolha da canção como segundo single também passa pelo vínculo afetivo com o processo de criação e pela presença de Urias.

“Ela foi escolhida para ser o segundo single porque é uma música que eu amei muito compor, o resultado ficou incrível e é ao lado da Urias, né?”, conta.

Além da dimensão física e sensual sugerida pela faixa, a cantora aponta para uma busca por vínculos que ultrapassem a atração imediata.

“'Body Type' também fala da vontade de encontrar uma conexão que vai além da atração física. É uma música bem dançante, sobre autoestima e poder pessoal”, afirma.

Terceiro encontro musical

A colaboração atual não é a primeira vez que Pabllo e Urias dividem uma gravação. As artistas já haviam trabalhado juntas em “Ouro”, lançada por Pabllo no álbum “Não Para Não”, de 2018. Quatro anos depois, voltaram a aparecer na mesma faixa em “Everybody”, de Honey Dijon, no disco “Black Girl Magic”.

A nova parceria recupera, portanto, uma relação musical que atravessa diferentes momentos da trajetória das duas. Para Urias, o lançamento também concretiza uma expectativa alimentada pelo público.

“Estávamos devendo para os nossos fãs uma nova parceria musical. Pabllo é uma amiga que eu amo e pra mim é muito especial lançar uma nova música com ela neste projeto que é muito importante pra carreira dela. "Body Type" é um pop que é a nossa cara e o dance video está incrível”, afirma.

Entre house, jersey e referências eletrônicas

A produção reúne Gorfo de Panda, PZZS, Rodrigo Gorky e S4tan. A primeira ideia para a base veio de Gorfo, que buscava uma combinação entre a estética do pop eletrônico recente e uma atmosfera de maior tensão.

O produtor conta que a composição começou sem um conceito fechado: “Ele não surgiu de uma ideia mirabolante, eu estava apenas tentando criar um beat que soasse como algo saído do BRAT, mas com um pouco mais de tensão sexual no ar”.

Segundo ele, a construção também incorporou referências que surgiram durante o processo de estúdio. Entre elas esteve “Climax”, filme dirigido por Gaspar Noé, cuja dimensão visual e sensual ajudou a orientar o imaginário da produção. A faixa ainda apresenta uma linha de 808 que, segundo Gorfo, guarda semelhança com a melodia de “It’s Not Right But It’s Okay”, de Whitney Houston.

S4tan descreve a música como uma incursão pelo lado mais sintético de “Lost in Lust”. A estrutura parte de uma organização pop mais tradicional, mas alterna momentos de maior suavidade com trechos de intensidade crescente, especialmente na participação de Urias.

“A construção da estrutura dela é intencionalmente mais clássica. Deixando os refrões e o primeiro verso mais softs pra Pabllo e a entrada da segunda parte mais agressiva e dominada pela parceria da Urias, além de um break final que imprime uma junção de Britney com Aespa”, explica.

O produtor também aponta a presença de gêneros como Jersey, house e dub na faixa, em uma combinação que procura equilibrar peso e sensualidade.

PZZS acrescenta outras referências à receita sonora, citando elementos do UK house e do garage, além de aproximações com o brostep.

“Trouxemos muito do sound design tanto do uk house/garage, algo que referência um pouco Sammy Virji, quanto do início do brostep, skrillex 2012, principalmente nos breaks. Para os versos e o refrão, fizemos algo mais focado pro house e vogue beat que fica bem evidente na parte da Urias”.

“Lost in Lust”

“Body Type” sucede “ROCKSTAR”, primeiro single de “Lost in Lust”, que conta com participação da rapper porto-riquenha Villano Antillano. O álbum chega em 1º de outubro e ocupa um momento particular na discografia de Pabllo, que alcança o sétimo trabalho de estúdio da carreira.

A proposta do disco combina pop, dance music e diferentes vertentes da eletrônica, com um repertório multilíngue. A produção, assinada exclusivamente por profissionais LGBTQIAPN+, acompanha uma estratégia artística que coloca a colaboração como um dos eixos do projeto.

O público também já pode garantir o pré-save do álbum. Segundo a equipe da artista, “Lost in Lust” ultrapassou a marca de 30 mil pré-saves e já aparece como o segundo projeto de Pabllo com maior número de registros antecipados.

Veja também