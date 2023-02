A- A+

Carnaval 2023 Pabllo Vittar fez grande show no Marco Zero, no Sábado de Zé Pereira (18) Cantora fez duetos com os pernambucanos Uana e Romero Ferro

Pabllo Vittar subiu ao palco do Marco Zero na noite desse Sábado de Zé Pereira (18), em um grande show que reuniu milhares de pessoas no principal polo da folia no Recife. Em 2019, vale lembrar, a cantora fez uma apresentação memorável no Rec-Beat, no Cais da Alfândega, e, agora, ganhou destaque no maior palco.

Atração querida do público recifense, Pabllo fez um show cheio de sucessos da carreira, incluindo do início, a exemplo de “Open Bar”, e não faltaram outros hits: K.O., Amor de Quenga, Rajadão, Parabéns e mais. Também entraram algumas do novo álbum, como Balinha de Coração, parceria com Anitta.





A apresentação teve vários pontos altos: duetos com os pernambucanos Uana e Romero Ferro, que tiveram, cada um, além do momento com Pabllo, também mais um tempo para apresentações individuais.

No momento em que cantava com Romero, aliás, um fã invadiu o palco e abraçou a cantora, que pediu: “Dança ali com o balé”.

Outro destaque da noite foi o momento em que Pabllo desceu pra falar com os fãs que estavam na grade, isso depois de ter recebido um presente de um fã.

Cada fim de música era acompanhado de “Obrigada, Recife”. Por vezes, a cantora se desculpou pela rouquidão, resultado de outros esforços vocais em apresentações, incluindo a no Galo da Madrugada, no sábado pela manhã.

