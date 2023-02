A- A+

Carnaval 2023 Pabllo Vittar, Juliette e Danny Bond se apresentam no trio de Romero Ferro no Galo da Madrugada Cantor pernambucano recebe as artistas, neste sábado (18), no famoso bloco de carnaval

Romero Ferro comandará o seu próprio trio elétrico no Galo da Madrugada mais uma vez, neste sábado (18). Neste ano, o cantor pernambucano receberá três convidadas nordestinas: Pabllo Vittar, Juliette e Danny Bond.

O artista fez o anúncio das participações através do seu Instagram, nesta segunda-feira (13). “Nordestiny’s child, elas vem aí com a força do Nordeste para cantar comigo no trio. Vocês queriam o melhor line, nós temos. Vai ser histórico”, escreveu.



Pabllo Vittar já havia subido ao trio de Romero em 2020. Neste ano, a maranhense também faz show no palco do Marco Zero, no mesmo dia do Galo. Já a paraibana Juliette e a alagoana Danny Bond se apresentam no famoso bloco de rua pela primeira vez.

Veja também

BBB 23 "Não é o vilão total", diz Cezar defendendo Cristian para Bruna