Música Pabllo Vittar lança álbum com músicas natalinas e relembra Natais humildes da infância Em preparação para o lançamento do EP "Prazer, Mamãe Noel", a drag queen fala sobre as memórias favoritas que tem com a mãe

O novo minialbum "Prazer, Mamãe Noel" de Pabllo Vittar será lançado nesta quinta-feira (20) e em conversa exclusiva com O Globo, a drag queen relembrou alguns momentos da infância nessa época do ano.

Sempre muito próxima da mãe, Verônica Rodrigues, a cantora afirmou que as lembranças que tem sobre o Natal são muito queridas e repletas de união.

"Todos os natais ainda são maravilhosos, eu tenho só lembranças boas, mas me lembro muito dos nossos Natais que eram muito humildes, mas com muito amor, muito carinho e muita união. Eu acho que Natal é sobre isso", afirma Vittar.

Nascida em São Luís (MA), Pabllo foi criada somente pela mãe, ao lado dos seus dois irmãos, e teve uma infância marcada pela pobreza e por constantes mudanças pelo interior do Nordeste. Desde o sucesso explosivo de ‘Open Bar’ em 2015 e, depois, com o lançamento do seu álbum de estreia, ‘Vai Passar Mal’, em 2017; a artista passou a ocupar espaços antes inacessíveis para drag queens no mainstream brasileiro.

Segundo a equipe da cantora, a tracklist do novo álbum será divulgada hoje (17) às 18h pelas redes sociais. Apesar do teaser publicado na semana passada ter uma sonoridade ligada ao forró, a cantora revela que o EP terá a junção de diversos estilos e instrumentos musicais.

Assumindo a nova persona de 'Mamãe Noel', Pabllo responde o que os fãs podem esperar dessa nova era musicalmente:

— Sempre quis produzir canções com temática natalina para o meu público e lançar um minialbum de Natal é a realização de um sonho. Tem sanfona, tem eletrônico, piano, guitarra, é bem brasileiro!

A capa oficial foi desenvolvida com uma estética similar aos cartões de Natal dos anos 90. O título do álbum faz referência ao meme Jingle Bell, em que a cantora aparece atrás de uma pick-up de DJ cantando o hit natalino e dizendo "Prazer, Mamãe Noel".

Nas redes sociais, os fãs já coroam a drag queen como a nova rainha do Natal – posto tradicionalmente ocupado pela cantora Mariah Carey, por conta do hit "All I want for Christmas is you". Quando perguntada sobre essa comparação, a cantora apenas afirma que existem muitas referências natalinas no álbum e que, com certeza, Mariah é uma delas.

As composições presentes no álbum ainda permanecem em segredo, mas Vittar contou um pouco como está se sentindo e o que os fãs podem esperar dessa nova era. "Lançar o "Prazer, Mamãe Noel" é dividir uma parte minha com os meus fãs. Quero passar a mensagem de que o Natal é para todas as pessoas e para todos os sentimentos", complementa.

Veja o teaser oficial de "Prazer, Mamãe Noel":

