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Show Pabllo Vittar leva espetáculo "Circo de Horrores" ao Classic Hall, nesta sexta-feira (23) No segundo ano de circulação nacional, o projeto estreia na região Nordeste com o show em Pernambuco

O Dia das Bruxas tem um significado íntimo na formação da identidade pessoal e artística da cantora Pabllo Vittar. Não por acaso, esse é o tema escolhido por ela para a turnê do show “Circo dos Horrores”. No segundo ano de circulação nacional, o projeto estreia na região Nordeste, amanhã, no Classic Hall, em Olinda, a partir das 21h, com ingressos a partir de R$ 130 na plataforma Uhuu.com.

“A primeira vez que me montei foi em uma festa de Dia das Bruxas e o meu aniversário é no dia 1º de novembro, então é um período especial pra mim. Sempre penso em um tema diferente e em alguma novidade pro Halloween da Pabllo! E estou muito feliz e ansiosa para este momento! É um show mais teatral, temático e este ano será inspirado no universo do circo”, detalha a artista.

No repertório do show, diversos hits da trajetória musical de Pabllo e faixas do sétimo e mais recente álbum da carreira, “Lost in Lust”, lançado dia 1º de outubro, nas plataformas de áudio.

Pernambuco

A artista destaca a relação de carinho com o público pernambucano e já anuncia um próximo encontro com a capital pernambucana, em janeiro. “Sempre faço questão de levar meus shows para Pernambuco! Este ano já apresentei meu show comemorativo de 10 anos de carreira, agora vou levar o meu Halloween e em janeiro já tenho data pra voltar ao Recife com o Club Vittar! Tenho muito respeito e admiração pelos pernambucanos”, conta.

“Eu amo a cultura pernambucana! É um estado que sempre me recebe de maneira muito carinhosa e abraça todos os meus projetos”, agradece.

Turnê

Criado para ser uma festa, em 2019, em São Paulo, o evento foi transformado em turnê no ano passado, após o sucesso na capital paulista. Agora, o público nordestino poderá conferir o espetáculo, que também vai a Natal, no Rio Grande do Norte, no sábado (24).

Com realização da Opus Entretenimento e MTDRS, a turnê 2026 do Halloween da Pabllo percorre cinco capitais esse ano e já passou por São Paulo e Porto Alegre. O encerramento será em Belo Horizonte, na Serraria Souza Pinto, em 31 de outubro.



“Já fiz coisas incríveis durante esses dez anos de carreira, mas ainda tenho muitas coisas que quero fazer na música e na minha vida. Um dos próximos sonhos que vou realizar é o lançamento do short film do ‘Lost In Lust’, é a primeira vez que lanço um filme para um álbum. Ganhar um VMA, ganhar um Grammy e ver a minha música alcançar novos públicos são coisas que ainda quero realizar”, projeta a artista.

Internacional

“Lost in Lust”, novo álbum da artista maranhense, sinaliza sua carreira para o mercado internacional. Com produção e composição inteiramente realizadas por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+, o novo projeto reúne 12 faixas em inglês e espanhol.

O álbum explora sonoridades do universo pop, mas também contempla sons brasileiros e a personalidade de Pabllo Vittar, que participou de todas as etapas de produção do projeto. Em português, “Lost in Lust” significa “Perdida na luxúria”.



“Villano Antillano, Urias, Mahmood e La Cruz são artistas muito talentosos e fiquei muito feliz de contar com a participação deles nesse projeto. A Villano veio para São Paulo para gravar comigo, o La Cruz participou do camping do álbum e o Mahmood é um cantor italiano com origem egípcia com uma voz linda! A Urias é uma amiga muito querida e está comigo desde o início da carreira! Fico muito feliz e orgulhosa em ver o crescimento dela na música, foi incrível ela ser indicada ao Grammy Latino deste ano”, finaliza.



SERVIÇO

Halloween da Pabllo - Show "Circo dos Horrores"

Quando: Sexta-feira (23) | Abertura da casa: 21h | Show: 23h

Onde: Classic Hall (v. Governador Agamenon Magalhães, s/n — Salgadinho, Olinda)

Classificação: 18 anos.

Ingressos: a partir de R$ 130 na plataforma Uhuu.com

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