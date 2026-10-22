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AGENDA CULTURAL Pabllo Vittar e "Churrasquinho Menos É Mais" agitam o fim de semana em Pernambuco A programação reúne música, humor e teatro entre sexta-feira (23) e domingo (25), além de festas, oficinas, exposições e estreias nos cinemas

O fim de semana em Pernambuco chega com uma agenda que passeia pelo pop, forró e pagode. Na sexta-feira (23), Pabllo Vittar comanda o Halloween da Pabllo, no Classic Hall, com abertura da casa às 21h e show às 23h. Também na sexta, às 19h30, o Forró de Lalá reúne Lais Senna, Irah Caldeira e as Januárias no Empório Barrozo.

No sábado (24), o pagode toma conta da Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções com o “Churrasquinho Menos É Mais”, a partir das 14h. Mais tarde, às 19h, Luiz Lins celebra dez anos de carreira no Teatro do Parque.

A programação teatral também reserva espaço para diferentes públicos: na sexta-feira (23), às 20h30, Flávio Andradde e Cinderela apresentam a comédia “Toda Cidade Tem”, no Teatro Boa Vista. Ainda tem o musical “Grease”, que ocupa o Teatro Luiz Mendonça na sexta-feira (23) e no sábado (24), às 20h. Já Os Barbixas leva o espetáculo de improvisação "Improvável" ao Teatro RioMar Recife no sábado (24), às 18h e às 21h, e no domingo (25), às 17h30 e às 20h.

A programação conta ainda com festas, oficinas, exposições e estreias nos cinemas, com opção para todos os gostos. Confira o roteiro completo e escolha o que não pode ficar de fora do seu fim de semana.



SHOWS E EVENTOS

Pabllo Vittar - "Halloween da Pabllo"

Quando: Sexta-feira (23), abertura da casa - 21h; show - 23h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 130, no Uhuu.com

Informações: @halloweendapabllo

Forró de Lalá

Com Lais Senna, Irah Caldeira e as Januárias

Quando: Sexta-feira (23), às 19h30

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 30, na Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Núbia - “Turnê Sabores”

Com Klicia

Quando: Sexta-feira (23), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

A partir de R$ 40, no Shotgun

Informações: @brilhocultural

“Churrasquinho Menos É Mais”

Quando: Sábado (24), às 14h

Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 170, na Ingresse

Informações: @vemprochurrasquinho

“Sábado no Paço”

Com Orquestra Experimental de Frevo da UFPE

Quando: Sábado (24), às 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu

Informações: @pacodofrevo

Samba do Barcha 2 anos

Com Lipe Lucena, Felipe Farra, Vilx, De Cara com o Samba, Soundsbymaul e Mau Lopes

Quando: Sábado (24), às 17h

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 110, no Sympla

Informações: @mirantedopaco

Oficina de Desenho de Observação

Com George Barbosa

Quando: Sábado (24), das 14h às 16h

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700,Várzea, Recife

Valor fixo de R$ 110 por pessoa (incluindo ingresso de acesso ao Instituto, visita mediada à exposição Degas/Borges e materiais), no Ticketmais

Informações: @institutorb

“Belchior 80 - Tudo Outra Vez”

Com Renato Bandeira e Marina Duarte

Quando: Sábado (24), às 18h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

A partir de R$ 30, na Sympla

Informações: @almaartecafe

Luiz Lins - 10 anos de carreira

Quando: Sábado (24), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 45, na Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

Samba da Pitomba Canta Arlindo Cruz

Quando: Sábado (24), às 19h

Onde: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

A partir de R$ 35, na Sympla

Informações: (81) 99899-2948

Aniversário do Samba Pra Cima

Homenagem a Jorge Aragão e Fundo de Quintal

Quando: Sábado (24), às 16h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 55, na Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Tribute Night

Quando: Sábado (24), às 20h

Onde: Oficina Rock Café - Rua Coronel Alfredo Duarte, 37, Afogados, Recife

A partir de R$ 20, na Sympla

Informações: @oficinarockcafe

Baile das Rainhas

Homenagem às rainhas de bateria Anitta e Eloína dos Leopardos

Quando: Sábado (24), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 15, na Sympla

Informações: @metropolerecife



Halloween no Patteo Olinda

Quando: De 24 a 31 de outubro

Onde: Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Programação:

“Caça aos Doces” - Piso L2, com circuito pelas lojas participantes

Horário: das 14h às 15h

Público: crianças de 4 a 14 anos, acompanhadas por responsável maior de 18 anos

Vagas: 50 participantes por dia

Inscrições: gratuitas, no Espaço Família, piso L3, sujeitas à disponibilidade

Lojas participantes: Cacau Show, Kinitos, Mr. Cheney, T-Donuts, San Paolo, Cheirin Bão, Ri Happy, Delta e SaltiVerso

Apresentação “Aventura do Dia das Bruxas” e fotos com Irmãos Green - Varanda Panorâmica, piso L3

Horário: a partir das 15h

Concurso de Fantasias - Varanda Panorâmica, piso L3

Horário: 16h

Participação: gratuita, destinada às crianças inscritas na Caça aos Doces, mediante cumprimento das regras do concurso

Circo Celestia

Quando: Sexta-feira (23), às 20h30; Sábado (24) e domingo (25), às 16h, 18h e 20h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga - Rua Agnelo Dias Vidal, s/n, Nossa Senhora das Dores, Caruaru

A partir de R$ 25, na Baladapp

Informações: @circocelestia

Halloween do Plaza Shopping

Quando: Sábado (24) e domingo (25)

Onde: Plaza Shopping - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

A partir de R$ 25, na bilheteria do shopping

Informações: @plazacasaforte



TEATRO



“Ombela”, por Agrinez Melo e Naná Sodré

Quando: Sexta-feira (23), às 19h

Onde: Quilombo Xambá - Rua Severina Paraíso Silva, 65, São Benedito, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @oposteoficial



“Grease” - musical licenciado pela Broadway

Quando: Sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60 no site do teatro e na secretaria do Centro de Artes Grupo Vida

Ingresso social: a partir de R$ 80 mais doação de 1kg de alimento não perecível

Informações: (81) 99999.8483

"A invenção do Nordeste", por Grupo Carmin

Quando: Quinta-feira (22), sexta-feira (23) e sábado (24), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife

A partir de R$ 15, na Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

"Toda Cidade Tem", com Flávio Andradde e Cinderela

Quando: Sexta-feira (23), às 20h30

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista, 551, Recife

A partir de R$ 75, na Sympla

Informações: (11) 9.6542-9696

“O Pequeno Príncipe”

Quando: Sábado (24), às 14h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife

A partir de R$ 30, na Sympla

Informações: *81) 98742-2441

“Improvável” - Cia. Barbixas

Quando: Sábado (24), às 18h e às 21h; Domingo (25), às 17h30 e às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

A partir de R$ 60, no Uhuu.com e na bilheteria do teatro

Informações: @barbixas

Feteag - Festival de Teatro do Agreste

Quando: De quinta-feira (22) a domingo (25), às 20h

Onde: Espaço Lycio Neves - Rua carlos laet, 352, Indianópolis, Caruaru

Acesso gratuito

Informações: @lycioneves

Programação dos espetáculos:

Quinta-feira (22) - “Cabaré Do Amor Rasgado”, Cia Rústica de Teatro

Sexta-feira (23) - “Maldita”, por Maria Epinefrina

Sábado (24) - “From This Comes (Disso Vem)”, por Valentina Parravicini

Domingo (25) - “Tudo O Que Você Precisa É Amor”, por Felícia de Castro



EXPOSIÇÃO

"Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento"

Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas

Quando: Até sexta-feira (23), das 10h às 16h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

"Esse é Sérvulo Esmeraldo"

Quando: Até sábado (25), das 10h às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1905 / @caixaculturalrecife

“Ogunhê”, de Luiz Martins

Quando: Até 13 de novembro

Onde: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife

Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @galeriabase_recife

"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício

Quando: Até 28 de novembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)

Acesso gratuito

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

“Onde o céu e o mar se tocam”

Quando: Até 10 de dezembro

Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Informações: @garridogaleria | @cavegaleria

"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand

Quando: Até 10 de janeiro de 2027

Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Visitação terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h

Ingressos a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand

Informações: @institutorb

“Ecótono”

Quando: 29 de janeiro de 2027

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife

Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @artepluralgaleria



CINEMA

“BTS World Tour 'Arirang' In Buenos Aires: Live Viewing”

A primeira transmissão ao vivo do BTS feita na América do Sul. Curta a World Tour 'Arirang' do BTS nos cinemas do mundo todo com transmissão ao vivo de Buenos Aires, Argentina! Em sua primeira apresentação na Argentina, este show monumental do grupo vai levar a energia explosiva de um estádio lotado direto para as telonas. Informamos que em alguns territórios, as transmissões acontecerão em horários posteriores para acomodar os diferentes fusos horários locais.

Direção: Jungjae HA

“Cara-De-Barro”

Matt Hagen (Tom Rhys Harries) é um jovem de Gotham cuja rápida ascensão como astro de Hollywood é interrompida quando um criminoso o deixa gravemente desfigurado. Abandonado e desesperado, ele procura um tratamento experimental capaz de restaurar sua aparência. O procedimento funciona, mas provoca consequências inesperadas que afetam sua percepção da realidade e o conduzem por um caminho destrutivo de vingança.

Direção: James Watkins

“A Princesa E O Plebeu”

Em um reino onde o orgulho é símbolo de status, a bela princesa Carolina se destaca por sua arrogância. Quando o jovem rei Benjamin decide se casar e vê o retrato da princesa, decide que é com ela que se casará. No entanto, a jovem o rejeita. Assim, o rei arma um plano para conquistá-la: ele se disfarça de jardineiro e conhece um lado da garota que poucos conheciam.

Direção: Radek Beran, David Lisy

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