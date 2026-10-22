Pabllo Vittar e "Churrasquinho Menos É Mais" agitam o fim de semana em Pernambuco
A programação reúne música, humor e teatro entre sexta-feira (23) e domingo (25), além de festas, oficinas, exposições e estreias nos cinemas
O fim de semana em Pernambuco chega com uma agenda que passeia pelo pop, forró e pagode. Na sexta-feira (23), Pabllo Vittar comanda o Halloween da Pabllo, no Classic Hall, com abertura da casa às 21h e show às 23h. Também na sexta, às 19h30, o Forró de Lalá reúne Lais Senna, Irah Caldeira e as Januárias no Empório Barrozo.
No sábado (24), o pagode toma conta da Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções com o “Churrasquinho Menos É Mais”, a partir das 14h. Mais tarde, às 19h, Luiz Lins celebra dez anos de carreira no Teatro do Parque.
A programação teatral também reserva espaço para diferentes públicos: na sexta-feira (23), às 20h30, Flávio Andradde e Cinderela apresentam a comédia “Toda Cidade Tem”, no Teatro Boa Vista. Ainda tem o musical “Grease”, que ocupa o Teatro Luiz Mendonça na sexta-feira (23) e no sábado (24), às 20h. Já Os Barbixas leva o espetáculo de improvisação "Improvável" ao Teatro RioMar Recife no sábado (24), às 18h e às 21h, e no domingo (25), às 17h30 e às 20h.
A programação conta ainda com festas, oficinas, exposições e estreias nos cinemas, com opção para todos os gostos. Confira o roteiro completo e escolha o que não pode ficar de fora do seu fim de semana.
SHOWS E EVENTOS
Pabllo Vittar - "Halloween da Pabllo"
Quando: Sexta-feira (23), abertura da casa - 21h; show - 23h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 130, no Uhuu.com
Informações: @halloweendapabllo
Forró de Lalá
Com Lais Senna, Irah Caldeira e as Januárias
Quando: Sexta-feira (23), às 19h30
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 30, na Sympla
Informações: @emporiobarrozo
Núbia - “Turnê Sabores”
Com Klicia
Quando: Sexta-feira (23), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
A partir de R$ 40, no Shotgun
Informações: @brilhocultural
“Churrasquinho Menos É Mais”
Quando: Sábado (24), às 14h
Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 170, na Ingresse
Informações: @vemprochurrasquinho
“Sábado no Paço”
Com Orquestra Experimental de Frevo da UFPE
Quando: Sábado (24), às 16h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 5, na bilheteria do museu
Informações: @pacodofrevo
Samba do Barcha 2 anos
Com Lipe Lucena, Felipe Farra, Vilx, De Cara com o Samba, Soundsbymaul e Mau Lopes
Quando: Sábado (24), às 17h
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 110, no Sympla
Informações: @mirantedopaco
Oficina de Desenho de Observação
Com George Barbosa
Quando: Sábado (24), das 14h às 16h
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700,Várzea, Recife
Valor fixo de R$ 110 por pessoa (incluindo ingresso de acesso ao Instituto, visita mediada à exposição Degas/Borges e materiais), no Ticketmais
Informações: @institutorb
“Belchior 80 - Tudo Outra Vez”
Com Renato Bandeira e Marina Duarte
Quando: Sábado (24), às 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
A partir de R$ 30, na Sympla
Informações: @almaartecafe
Luiz Lins - 10 anos de carreira
Quando: Sábado (24), às 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 45, na Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
Samba da Pitomba Canta Arlindo Cruz
Quando: Sábado (24), às 19h
Onde: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda
A partir de R$ 35, na Sympla
Informações: (81) 99899-2948
Aniversário do Samba Pra Cima
Homenagem a Jorge Aragão e Fundo de Quintal
Quando: Sábado (24), às 16h
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 55, na Sympla
Informações: @emporiobarrozo
Tribute Night
Quando: Sábado (24), às 20h
Onde: Oficina Rock Café - Rua Coronel Alfredo Duarte, 37, Afogados, Recife
A partir de R$ 20, na Sympla
Informações: @oficinarockcafe
Baile das Rainhas
Homenagem às rainhas de bateria Anitta e Eloína dos Leopardos
Quando: Sábado (24), às 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 15, na Sympla
Informações: @metropolerecife
Halloween no Patteo Olinda
Quando: De 24 a 31 de outubro
Onde: Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Programação:
“Caça aos Doces” - Piso L2, com circuito pelas lojas participantes
Horário: das 14h às 15h
Público: crianças de 4 a 14 anos, acompanhadas por responsável maior de 18 anos
Vagas: 50 participantes por dia
Inscrições: gratuitas, no Espaço Família, piso L3, sujeitas à disponibilidade
Lojas participantes: Cacau Show, Kinitos, Mr. Cheney, T-Donuts, San Paolo, Cheirin Bão, Ri Happy, Delta e SaltiVerso
Apresentação “Aventura do Dia das Bruxas” e fotos com Irmãos Green - Varanda Panorâmica, piso L3
Horário: a partir das 15h
Concurso de Fantasias - Varanda Panorâmica, piso L3
Horário: 16h
Participação: gratuita, destinada às crianças inscritas na Caça aos Doces, mediante cumprimento das regras do concurso
Circo Celestia
Quando: Sexta-feira (23), às 20h30; Sábado (24) e domingo (25), às 16h, 18h e 20h30
Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga - Rua Agnelo Dias Vidal, s/n, Nossa Senhora das Dores, Caruaru
A partir de R$ 25, na Baladapp
Informações: @circocelestia
Halloween do Plaza Shopping
Quando: Sábado (24) e domingo (25)
Onde: Plaza Shopping - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
A partir de R$ 25, na bilheteria do shopping
Informações: @plazacasaforte
TEATRO
“Ombela”, por Agrinez Melo e Naná Sodré
Quando: Sexta-feira (23), às 19h
Onde: Quilombo Xambá - Rua Severina Paraíso Silva, 65, São Benedito, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @oposteoficial
“Grease” - musical licenciado pela Broadway
Quando: Sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos: a partir de R$ 60 no site do teatro e na secretaria do Centro de Artes Grupo Vida
Ingresso social: a partir de R$ 80 mais doação de 1kg de alimento não perecível
Informações: (81) 99999.8483
"A invenção do Nordeste", por Grupo Carmin
Quando: Quinta-feira (22), sexta-feira (23) e sábado (24), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife
A partir de R$ 15, na Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
"Toda Cidade Tem", com Flávio Andradde e Cinderela
Quando: Sexta-feira (23), às 20h30
Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista, 551, Recife
A partir de R$ 75, na Sympla
Informações: (11) 9.6542-9696
“O Pequeno Príncipe”
Quando: Sábado (24), às 14h30
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife
A partir de R$ 30, na Sympla
Informações: *81) 98742-2441
“Improvável” - Cia. Barbixas
Quando: Sábado (24), às 18h e às 21h; Domingo (25), às 17h30 e às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
A partir de R$ 60, no Uhuu.com e na bilheteria do teatro
Informações: @barbixas
Feteag - Festival de Teatro do Agreste
Quando: De quinta-feira (22) a domingo (25), às 20h
Onde: Espaço Lycio Neves - Rua carlos laet, 352, Indianópolis, Caruaru
Acesso gratuito
Informações: @lycioneves
Programação dos espetáculos:
Quinta-feira (22) - “Cabaré Do Amor Rasgado”, Cia Rústica de Teatro
Sexta-feira (23) - “Maldita”, por Maria Epinefrina
Sábado (24) - “From This Comes (Disso Vem)”, por Valentina Parravicini
Domingo (25) - “Tudo O Que Você Precisa É Amor”, por Felícia de Castro
EXPOSIÇÃO
"Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento"
Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas
Quando: Até sexta-feira (23), das 10h às 16h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @casaestacaodaluz
"Esse é Sérvulo Esmeraldo"
Quando: Até sábado (25), das 10h às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: (81) 3425-1905 / @caixaculturalrecife
“Ogunhê”, de Luiz Martins
Quando: Até 13 de novembro
Onde: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife
Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @galeriabase_recife
"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício
Quando: Até 28 de novembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)
Acesso gratuito
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: @amparosessenta
“Onde o céu e o mar se tocam”
Quando: Até 10 de dezembro
Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h
Informações: @garridogaleria | @cavegaleria
"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand
Quando: Até 10 de janeiro de 2027
Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Visitação terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h
Ingressos a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand
Informações: @institutorb
“Ecótono”
Quando: 29 de janeiro de 2027
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife
Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @artepluralgaleria
CINEMA
“BTS World Tour 'Arirang' In Buenos Aires: Live Viewing”
A primeira transmissão ao vivo do BTS feita na América do Sul. Curta a World Tour 'Arirang' do BTS nos cinemas do mundo todo com transmissão ao vivo de Buenos Aires, Argentina! Em sua primeira apresentação na Argentina, este show monumental do grupo vai levar a energia explosiva de um estádio lotado direto para as telonas. Informamos que em alguns territórios, as transmissões acontecerão em horários posteriores para acomodar os diferentes fusos horários locais.
Direção: Jungjae HA
“Cara-De-Barro”
Matt Hagen (Tom Rhys Harries) é um jovem de Gotham cuja rápida ascensão como astro de Hollywood é interrompida quando um criminoso o deixa gravemente desfigurado. Abandonado e desesperado, ele procura um tratamento experimental capaz de restaurar sua aparência. O procedimento funciona, mas provoca consequências inesperadas que afetam sua percepção da realidade e o conduzem por um caminho destrutivo de vingança.
Direção: James Watkins
“A Princesa E O Plebeu”
Em um reino onde o orgulho é símbolo de status, a bela princesa Carolina se destaca por sua arrogância. Quando o jovem rei Benjamin decide se casar e vê o retrato da princesa, decide que é com ela que se casará. No entanto, a jovem o rejeita. Assim, o rei arma um plano para conquistá-la: ele se disfarça de jardineiro e conhece um lado da garota que poucos conheciam.
Direção: Radek Beran, David Lisy