Pablo leva Conde Só Brega e Zezo para sua 'Bodega' neste sábado (12) no Classic Hall
Show tem início a partir das 20h com ingressos à venda na bilheteria do espaço e no site Bilheteria Digital
A noite deste sábado (12) no Classic Hall, em Olinda, vai ser de arrocha e música brega com o projeto "Bodega do Pablo".
No palco, o artista baiano convida Conde Só Brega e Zezo para completar a vibe romântica da casa, com repertório 'pesado' para quem quiser curtir a sofrência.
Com ingressos a partir de R$ 170, vendido no site Bilheteria Digital e no Classic Hall, o show vai passear por clássicos de Pablo, entre eles "O Amor é Brega" e "Choro na Chuva".
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Já Conde chega com os hits conhecidos do público, a exemplo de "Não Devo Nada a Ninguém" e "Espelhos do Poder". E Zezo, aclamado também pelo repertório seresteiro, sobe ao palco para incrementar o clima romântico da noite.
SERVIÇO
"Bodega do Pablo", com Conde Só Brega e Zezo
Quando: Sábado (12), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 170 no site Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic
Informações: (81) 3427-7501