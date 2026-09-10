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BUDEGA DO PABLO

Pablo leva Conde Só Brega e Zezo para sua 'Bodega' neste sábado (12) no Classic Hall

Show tem início a partir das 20h com ingressos à venda na bilheteria do espaço e no site Bilheteria Digital

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"Bodega do Pablo" acontece neste sábado (12), no Classic Hall"Bodega do Pablo" acontece neste sábado (12), no Classic Hall - Foto: CesarIrara/Divulgação

A noite deste sábado (12) no Classic Hall, em Olinda, vai ser de arrocha e música brega com o projeto "Bodega do Pablo".

No palco, o artista baiano convida Conde Só Brega e Zezo para completar a vibe romântica da casa, com repertório 'pesado' para quem quiser curtir a sofrência.

Com ingressos a partir de R$ 170, vendido no site Bilheteria Digital e no Classic Hall, o show vai passear por clássicos de Pablo, entre eles "O Amor é Brega" e "Choro na Chuva".

 

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Já Conde chega com os hits conhecidos do público, a exemplo de "Não Devo Nada a Ninguém" e "Espelhos do Poder". E Zezo, aclamado também pelo repertório seresteiro, sobe ao palco para incrementar o clima romântico da noite.

SERVIÇO
"Bodega do Pablo", com Conde Só Brega e Zezo
Quando: Sábado (12), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 170 no site Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic
Informações: (81) 3427-7501

 

 

 

 

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