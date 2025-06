A- A+

Caos amigo "Pablo & Luisão" resgata memórias familiares de Paulo Vieira com humor inteligente e reflexões Com texto assinado por Paulo Vieira e Maurício Rizzo, a produção revisita momentos marcantes da infância e adolescência do próprio humorista

É raro encontrar séries que equilibrem tão bem o humor, a emoção e a simplicidade quanto “Pablo & Luisão”, disponível desde 22 de maio no Globoplay.



Criada por Paulo Vieira, com texto assinado por ele e Maurício Rizzo, a produção revisita com leveza e inteligência momentos marcantes da infância e adolescência do próprio humorista.





Estruturada em 16 episódios independentes, cada um apresenta histórias hilárias e surpreendentes protagonizadas pela dupla Luisão, pai de Paulo, e seu inseparável amigo Pablo, dupla interpretada por papel de Ailton Graça e Otavio Muller, respetivamente.



A série ganha ainda mais charme com a apresentação meio invasiva de Paulo Vieira, que entra em cena para dialogar diretamente com o público, destacando e ironizando situações absurdas vividas pelos personagens.



Esse recurso quebra a quarta parede com eficiência, aproximando ainda mais o telespectador do universo particular do comediante.



O trio principal representado ali também aparece sempre ao final dos episódios, recordando aqueles fatos que acabaram de ser contados. Participações curtas, mas que enriquecem o programa.



A dinâmica entre Luisão e Pablo é irresistível. O primeiro é pragmático e explosivo; o segundo, sonhador e atrapalhado.



Juntos, eles se envolvem em aventuras inacreditáveis, como quando construíram uma cerca elétrica que acabou energizando toda a vizinhança ou quando caíram no golpe de um padre trambiqueiro, divertidamente interpretado por Miguel Falabella.



Essas confusões são sempre engraçadas, mas também abrem espaço para reflexões profundas sobre amizade verdadeira, união familiar e a importância dos laços afetivos.



Aliás, é impossível não destacar Dira Paes, que vive Conceição, a mãe de Paulo. Mesmo sem estar no título da produção, a personagem conquista protagonismo pela forma como reage às furadas do marido e do amigo dele.



Conceição é o contraponto sensato que tenta manter a família nos trilhos, enquanto vê seu cotidiano virar de pernas para o ar constantemente. Sua interpretação carrega humor e força, mas também muita ternura, tornando a personagem fundamental à narrativa.



“Pablo & Luisão” também conquista pela simplicidade com que aborda temas cotidianos e por sua capacidade de evocar lembranças e sentimentos universais.



Paulo Vieira, que se firma como um dos comediantes mais talentosos e promissores da atualidade, extrai de sua própria história a matéria-prima perfeita para criar uma série envolvente e cheia de afeto, que explicita bem o olhar bem-humorado que ele tem sobre a vida.



Comédia leve, mas cheia de substância, “Pablo & Luisão” diverte ao mesmo tempo em que emociona. É um exemplo brilhante de como memórias familiares podem ser transformadas em entretenimento irresistível e, sobretudo, carregado de significado.

Veja também