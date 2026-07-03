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televisão Após sucesso no Globoplay, série "Pablo & Luisão" estreia na televisão aberta Inspirada em memórias da família de Paulo Vieira, comédia amplia seu alcance ao ser exibida na Globo

Fazer o Brasil rir a partir de histórias genuinamente brasileiras sempre esteve entre os principais desejos de Paulo Vieira. Essa vocação ganha ainda mais força com a chegada de “Pablo & Luisão” à grade da Globo na próxima terça-feira (7).

Inspirada em memórias de sua própria família, a série, que já conta com uma segunda temporada em gravação nos Estúdios Globo, amplia seu alcance ao estrear na televisão aberta, consolidando o desejo do humorista de levar narrativas cheias de afeto, humor e identificação para o maior número possível de espectadores.

“Essa (série) é a primeira grande oportunidade que tenho de mostrar o meu trabalho. Busco uma autoralidade total dos meus projetos, que me representem tanto no texto quanto na direção, na arte, na edição e no modo de produção. Eu queria muito que isso acontecesse: conseguir implementar não só a minha visão artística, como também a minha visão de mundo”, explica Paulo Vieira, que assina a criação da série.

Na produção, a cada dia, o público conhece uma nova história da trajetória dos personagens principais pela narração do próprio humorista, resgatando suas memórias da infância e da adolescência. São relatos reais, quase inacreditáveis, que prometem surpreender e arrancar risadas.

“Esta série é uma comédia dramática popular, porque, além do cômico, as histórias envolvem sentimento, emoção e afeto: a família e a amizade de Pablo e Luisão. As histórias da dupla são inesperadas, improváveis, surpreendentes e reais”, aponta Luis Felipe Sá, diretor artístico do projeto.

Na trama, Paulo Vieira é interpretado, ainda criança, por Yves Miguel, enquanto seu irmão, Neto, é vivido por João Pedro Martins. Ailton Graça é Luisão, pai do ator, Otavio Muller encarna Pablo, seu melhor amigo, e Dira Paes é Conceição, mãe de Paulo, a pessoa mais impactada pelas invenções desses dois parceiros de longa data.

“Eu sempre tive um olhar meio distante da minha própria vida. Gostava de observar a minha família, as coisas que aconteciam com a gente, porque sempre soube que eu terminaria a minha vida como um artista de televisão. Então, criava na minha cabeça a justificativa para passar por tudo aquilo. Pensava: ‘isso enriquece biografia!’. Repetia muito isto na minha cabeça”, ressalta.

A casa da família de Paulo Vieira é um dos principais cenários onde acontecem as confusões e nascem as ideias mirabolantes de “Pablo & Luisão”. Para recriar esse ambiente e materializar a essência da família, as equipes de cenografia e produção de arte buscaram o máximo de semelhança com a moradia real, em Palmas, no Tocantins.

Alda Gonçalvez, produtora de arte, explica que foram reproduzidos alguns itens da casa, como o filtro da cozinha e os santos que estão envoltos por papel filme. “Nós nos preocupamos em ter essas referências para que o Paulo, como narrador, entrasse no set e realmente se sentisse em casa. Mais do que reproduzir o lar, o que desejamos é que as pessoas que estão no Tocantins assistam à série e encontrem a sua realidade representada”, afirma.

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