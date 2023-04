A- A+

Arrocha Pablo e Tierry se apresentam no projeto "Arrocha Recife", em maio Kevi Jonny e Klessinha completam o line up do evento

A capital pernambucana vai receber, no dia 21 de maio, o "Arrocha Recife", com shows completos de Pablo e Tierry, no Boteco Parador. Os dois trazem seus principais sucessos, como “Porque Homem Não Chora” e “Tá fazendo falta” e “Cabeça Branca” e “Hackearam-me”, respectivamente.

Kevi Jonny e Klessinha completam o line up do evento, que acontecerá no Parador, no Bairro do Recife. Os ingressos custam R$ 60 (frontstage) e R$ 180 (open bar) e estão à venda nas Lojas Adidas, dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, e online no site da Bilheteria Digital.

