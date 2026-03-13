Pablo, Flay e Adilson Ramos são atrações da Semana Santa em Gravatá 2026; confira programação
Programação conta com espetáculo teatral e atrações no Polo Mercado Cultural
A tradicional Semana Santa em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, terá shows de Pablo, Adilson Ramos, Flay, Altemar Dutra Jr, além de espetáculo teatral e atrações no Polo Mercado Cultural.
Segundo a prefeitura da cidade, nos dias 1, 2 e 3 de abril será apresentado o espetáculo “A Nossa Paixão”, que está em sua 43ª edição e retrata a história da Paixão de Cristo na Quadra do Povo, no centro de Gravatá. As apresentações acontecem sempre às 20h, reunindo artistas e comunidade.
A programação da Semana Santa em Gravatá também conta com shows musicais e apresentações distribuídas em diferentes polos da cidade.
No sábado (4), o Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar receberá shows do grupo Expresso É Show, da cantora Flay e do cantor Pablo.
Já o Polo Cruzeiro terá apresentações musicais no sábado, às 15h, dos artistas Altemar Dutra Jr. e Adilson Ramos.
A programação no local se estende no domingo (5), com shows do grupo Nosso Segredo e da cantora Gerlane Lops.
Na data também haverá o encerramento do Circuito de Comida de Boteco 2026, que integra a programação gastronômica do período.
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O Polo Mercado Cultural também promete agitar o público. No sábado (4), às 13h, apresentam-se Rodrigo Lins e Os Implacáveis e Sandro Monteiro e Banda Kanastra.
Já no domingo (5), também às 13h, a animação fica por conta de Paulo Taciano e Banda.
A programação da Semana Santa 2026 em Gravatá é realizada pela prefeitura do município, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, e conta com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Empetur e da Fundarpe.
Confira a programação completa da Semana Santa em Gravatá 2026
Teatro A Nossa Paixão
De 1º a 3 de abril, às 20h. Gratuito, na Quadra do Povo - Av. Joaquim Didier, S/N, Centro.
Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar
Sábado, 4 de abril, a partir das 20h. Gratuito.
- Expresso é Show
- Flay
- Pablo.
Polo Cruzeiro (Alto do Cruzeiro)
Sábado, 4 de abril, a partir das 15h. Gratuito.
- Altemar Dutra Jr.
- Adilson Ramos.
Domingo, 5 de abril, a partir das 15h. Gratuito.
Encerramento do Circuito de Comida de Boteco 2026, com mostra gastronômica e shows.
- Grupo Nosso Segredo
- Gerlane Lops.
Mercado Cultural
Sábado, 4 de abril, a partir das 13h. Gratuito.
- Rodrigo Lins e Os Implacáveis
- Sandro Monteiro
- Banda Kanastra.
Domingo, 5 de abril, a partir das 13h. Gratuito.
- Paulo Taciano e Banda.