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Agreste Pablo, Flay e Adilson Ramos são atrações da Semana Santa em Gravatá 2026; confira programação Programação conta com espetáculo teatral e atrações no Polo Mercado Cultural

A tradicional Semana Santa em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, terá shows de Pablo, Adilson Ramos, Flay, Altemar Dutra Jr, além de espetáculo teatral e atrações no Polo Mercado Cultural.



Segundo a prefeitura da cidade, nos dias 1, 2 e 3 de abril será apresentado o espetáculo “A Nossa Paixão”, que está em sua 43ª edição e retrata a história da Paixão de Cristo na Quadra do Povo, no centro de Gravatá. As apresentações acontecem sempre às 20h, reunindo artistas e comunidade.

Espetáculo “A Nossa Paixão” acontece nos dias 1, 2 e 3 de abril | Foto: Divulgação

A programação da Semana Santa em Gravatá também conta com shows musicais e apresentações distribuídas em diferentes polos da cidade.

No sábado (4), o Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar receberá shows do grupo Expresso É Show, da cantora Flay e do cantor Pablo.

Já o Polo Cruzeiro terá apresentações musicais no sábado, às 15h, dos artistas Altemar Dutra Jr. e Adilson Ramos.



A programação no local se estende no domingo (5), com shows do grupo Nosso Segredo e da cantora Gerlane Lops.

Na data também haverá o encerramento do Circuito de Comida de Boteco 2026, que integra a programação gastronômica do período.

O Polo Mercado Cultural também promete agitar o público. No sábado (4), às 13h, apresentam-se Rodrigo Lins e Os Implacáveis e Sandro Monteiro e Banda Kanastra.



Já no domingo (5), também às 13h, a animação fica por conta de Paulo Taciano e Banda.



A programação da Semana Santa 2026 em Gravatá é realizada pela prefeitura do município, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, e conta com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Empetur e da Fundarpe.



Confira a programação completa da Semana Santa em Gravatá 2026

Teatro A Nossa Paixão

De 1º a 3 de abril, às 20h. Gratuito, na Quadra do Povo - Av. Joaquim Didier, S/N, Centro.

Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar

Sábado, 4 de abril, a partir das 20h. Gratuito.

- Expresso é Show

- Flay

- Pablo.

Polo Cruzeiro (Alto do Cruzeiro)

Sábado, 4 de abril, a partir das 15h. Gratuito.

- Altemar Dutra Jr.

- Adilson Ramos.



Domingo, 5 de abril, a partir das 15h. Gratuito.

Encerramento do Circuito de Comida de Boteco 2026, com mostra gastronômica e shows.

- Grupo Nosso Segredo

- Gerlane Lops.

Mercado Cultural

Sábado, 4 de abril, a partir das 13h. Gratuito.

- Rodrigo Lins e Os Implacáveis

- Sandro Monteiro

- Banda Kanastra.



Domingo, 5 de abril, a partir das 13h. Gratuito.

- Paulo Taciano e Banda.

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